Mercedes vén màn xe điện đi được gần 1.000 km/lần sạc

TPO - Mercedes-Benz vừa công bố bản nâng cấp cho mẫu sedan điện EQS phiên bản 2027 với hàng loạt cải tiến đáng chú ý, bao gồm pin dung lượng lớn hơn, thiết kế đầu xe cải tiến và nền tảng điện mới.

Theo hãng xe Đức, hơn 25% các thành phần trên EQS mới được phát triển mới, nâng cấp hoặc tinh chỉnh. Trong đó, cải tiến đáng chú ý nhất là bộ pin được nâng dung lượng từ 118 kWh lên 122 kWh.

Mercedes-Benz cho biết phiên bản EQS 450+ có thể đạt phạm vi hoạt động tối đa 925 km sau mỗi lần sạc, theo chu trình WLTP tại châu Âu. Con số này tăng đáng kể so với mức 785 km của phiên bản EQS 450+ hiện hành.

Với việc sử dụng nền tảng điện 800V thay cho hệ thống 400V trước đây, khả năng sạc nhanh của EQS cũng được nâng cấp với công suất sạc nhanh DC đạt mức 350 kW.

Dựa trên kết quả thử nghiệm, công nghệ này cho phép EQS mới đi thêm được 320 km chỉ sau 10 phút sạc. Tại các trạm sạc 400 volt, bộ pin có khả năng tự chia thành hai phần để sạc song song với công suất lên đến 175 kW.

Hệ thống phanh tái sinh cũng được tăng 33% công suất lên mức 385 kW giúp tối ưu khả năng hồi phục năng lượng. Ngoài pin mới, Mercedes còn trang bị động cơ điện mới cho tất cả các phiên bản.

Phiên bản thấp nhất là EQS 400 có công suất 362 mã lực, trong khi EQS 500 4Matic nâng lên thành 469 mã lực, và EQS 580 4Matic đạt công suất 577 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hộp số hai cấp mới ở trục sau, với cấp số 1 tập trung vào khả năng tăng tốc và cấp số 2 hoạt động ở tốc độ cao để tăng hiệu quả năng lượng.

Về ngoại hình, EQS 2027 sở hữu diện mạo mới với phần đầu xe được thiết kế lại, nắp ca-pô dạng vòm và hệ thống đèn chiếu sáng hình ngôi sao được tinh chỉnh.

Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng lưới tản nhiệt màu đen với họa tiết ngôi sao phát sáng cùng các thanh chrome bản lớn. Trong khi đó, gói tùy chọn AMG Line mang đến lưới tản nhiệt họa tiết sao và logo Mercedes trung tâm có thể phát sáng.

Không gian nội thất tiếp tục được trang bị tiêu chuẩn màn hình MBUX Hyperscreen cỡ lớn. Xe cũng cung cấp tùy chọn hệ thống lái điện tử (steer-by-wire) cùng vô-lăng dạng yoke và dây đai an toàn có chức năng sưởi.

Mercedes-Benz dự kiến sẽ công bố giá bán và thông số vận hành chi tiết gần thời điểm xe chính thức mở bán. Mẫu sedan điện này sẽ bắt đầu được phân phối tại thị trường Mỹ từ nửa cuối năm 2026.

Dải sản phẩm EQS 2027 dự kiến bao gồm các phiên bản EQS 400, EQS 450+, EQS 500 4Matic nhiều khả năng thay thế 450+ 4Matic và cao nhất là EQS 580 4Matic. Nhiều khả năng toàn bộ dòng EQS 2027 sẽ có mức giá cao hơn đời cũ.

Hiện tại, EQS 450+ phiên bản 2026 có giá khởi điểm 101.250 USD (khoảng 2,66 tỷ đồng), trong khi phiên bản cao cấp EQS 580 4Matic có giá từ 125.250 USD (khoảng 3,3 tỷ đồng).

Tại Việt Nam, mẫu sedan điện Mercedes-Benz EQS được bán chính hãng với 2 phiên bản gồm 450+ và 580 4MATIC, giá bán lần lượt là 4,839 tỷ và 5,959 tỷ đồng. Trong khi đó mẫu EQS SUV 500 4MATIC có giá 5,099 tỷ đồng.