Hai mẫu SUV hạng C bất ngờ vượt doanh số Mazda CX-5

Lê Tuấn
TPO - Phân khúc SUV hạng C trong tháng 3 ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý, khi không chỉ một mà có tới hai mẫu xe bán nhiều hơn Mazda CX-5.

Số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy SUV hạng C đang là một trong những phân khúc hot nhất thị trường. Theo đó, trong tháng 3 vừa qua, nhóm này có tới 3 mẫu xe lọt nhóm 10 ô tô xăng/dầu bán chạy nhất gồm Mazda CX-5, Mitsubishi Destinator và Ford Territory.

Nội bộ phân khúc này cũng có nhiều sự xáo trộn về thứ hạng trong tháng vừa qua. Theo đó, nếu không phân biệt động cơ, mẫu SUV hạng C bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 3 gọi tên VinFast VF 7.

VinFast VF 7 vươn lên dẫn đầu doanh số phân khúc SUV cỡ C. Ảnh: Đại lý

Cụ thể, mẫu xe nhà VinFast bán được 1.732 chiếc, tăng trưởng 114%. Đây là lần đầu tiên mẫu SUV điện này vươn lên vị trí số 1 phân khúc kể từ khi ra mắt, phản ánh sức hút ngày càng tăng trong bối cảnh người tiêu dùng chuyển hướng sang các giải pháp di chuyển tiết kiệm và thân thiện hơn với môi trường.

Xếp ngay sau là Mitsubishi Destinator với 1.663 xe bán ra, tăng 224%. Kết quả này không chỉ giúp mẫu xe của Mitsubishi duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu mà còn đánh dấu lần đầu vượt qua Mazda CX-5 kể từ khi gia nhập thị trường hồi cuối 2025.

Mitsubishi Destinator dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C động cơ đốt trong. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, Mazda CX-5 với doanh số 1.531 xe (tăng 52%) bị tụt xuống hạng ba bất chấp việc vẫn duy trì phong độ ổn định trong thời gian dài. Lần gần nhất mẫu xe Nhật này bị đối thủ vượt qua là vào tháng 6/2025, khi chỉ bán ít hơn vài chục xe so với Ford Territory.

Ở vị trí thứ 4, Ford Territory ghi nhận mức tăng trưởng 55% với doanh số 1.136 chiếc trong tháng 3. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hyundai Tucson với 744 xe và Honda CR-V với 681 xe, cho thấy khoảng cách đáng kể so với nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, Kia Sportage chỉ đạt 142 xe, tiếp tục đứng cuối nhóm.

Sự xáo trộn về thứ hạng ở nhóm đầu cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong thị hiếu người tiêu dùng. Trong đó, các yếu tố như tiết kiệm chi phí vận hành hay tính thực dụng của không gian cabin đóng vai trò then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua xe của khách hàng.

Đây lần lượt là những lợi thế cạnh tranh chính của VinFast VF 7 và Mitsubishi Destinator, giúp bộ đôi này thu hút nhiều khách hàng tìm mua SUV hạng C. Trong khi đó, Mazda CX-5 dù không bùng nổ bằng hai đối thủ, nhưng vẫn duy trì sức bán tốt nhờ giá ưu đãi thuộc hàng thấp nhất phân khúc.

Mazda CX-5 vẫn là mẫu xe SUV cỡ C bán chạy nhất từ đầu năm. Ảnh: Đại lý

Tính lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, Mazda CX-5 vẫn là mẫu SUV hạng C bán tốt nhất thị trường với tổng doanh số 4.643 chiếc. Xếp sau lần lượt là VinFast VF 7 (3.514 xe), Ford Territory (3.411 xe), Mitsubishi Destinator (2.994 xe) và Hyundai Tucson (2.519 xe).

Với khoảng cách hơn 1.000 xe, các đối thủ như VF 7, Territory hay cả Destinator cần tiếp tục đạt doanh số bùng nổ với đà tăng trưởng mạnh ở những tháng tới mới có thể áp sát và gia tăng áp lực lên CX-5.

#mazda cx-5 #suv cỡ c #mitsubishi destinator #vinfast vf 7 #hyundai tucson #ford territory #doanh số ô tô

