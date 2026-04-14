Làn sóng hybrid lan rộng ở phân khúc xe sang

Lê Tuấn
TPO - Xu hướng điện hóa không chỉ diễn ra ở nhóm xe phổ thông mà còn đang lan tỏa mạnh mẽ ở phân khúc xe sang, nơi những mẫu SUV thương hiệu Mercedes-Benz, Volvo hay Range Rover đều được cung cấp phiên bản hybrid.

Nối tiếp xu hướng của năm ngoái, phân khúc xe hybrid từ đầu năm 2026 trở nên sôi động với sự xuất hiện của nhiều mẫu mã, phiên bản mới. Ở phân khúc phổ thông, những cái tên mới nổi bật gồm có Honda CR-V 2026, Geely EX5 PHEV hay Omoda C5 SHS-H.

Các thương hiệu xe sang cũng không đứng ngoài cuộc đua mở rộng dải sản phẩm hybrid. Những tân binh được trình làng tại thị trường Việt trong giai đoạn đầu năm gồm Volvo XC90 facelift, Range Rover Evoque PHEV hay mới nhất là Range Rover Sport đời 2026.

Range Rover Sport 2026 gia nhập thị trường Việt Nam với trọng tâm là hệ truyền động điện hóa.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm hệ truyền động, khi mẫu SUV hạng sang này giờ chỉ còn các phiên bản điện hóa, gồm hybrid sạc ngoài (PHEV) với giá 6,359 tỷ đồng và hybrid nhẹ (MHEV) giá 5,959 tỷ đồng.

Ở phiên bản PHEV, xe sử dụng động cơ xăng 3.0L kết hợp với mô-tơ điện cùng bộ pin dung lượng 38,2 kWh, cho phép xe vận hành thuần điện với quãng đường tối đa 118 km. Xe có hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 50 kW, cho phép nạp từ 0-80% pin trong dưới 1 giờ.

Việc Land Rover loại bỏ hoàn toàn các phiên bản thuần xăng và diesel trên Range Rover Sport mới phản ánh rõ xu hướng điện hóa đang lan rộng trong phân khúc SUV hạng sang tại Việt Nam. Hiện nay, phần lớn các mẫu SUV hạng sang thương hiệu châu Âu trên thị trường đều đã có biến thể sử dụng công nghệ điện hóa.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Mercedes-Benz đã giới thiệu mẫu PHEV đầu tiên tại Việt Nam là GLE 400 e 4MATIC, trong khi các dòng GLS hay GLC đều sử dụng công nghệ hybrid nhẹ. Tương tự, Volvo cũng cung cấp cả tùy chọn MHEV lẫn PHEV cho các dòng XC60 và XC90.

Với Porsche và BMW, sản phẩm SUV hybrid sạc ngoài của hai hãng này lần lượt có Cayenne S E-Hybrid và BMW XM. Còn về phần Land Rover, ngoài Range Rover Sport, hãng xe Anh Quốc còn cung cấp biến thể PHEV trên các dòng xe như Range Rover, Range Rover Velar, Range Rover Evoque và cả SUV địa hình Defender.

So với MHEV hay hybrid tự sạc (HEV), công nghệ PHEV mang lại khả năng vận hành như một chiếc xe thuần điện trong phạm vi quãng đường nhất định mà không bị phụ thuộc vào trạm sạc. Đây là yếu tố mà các hãng xe sang thường nhấn mạnh khi nói về trải nghiệm cao cấp, êm ái và yên tĩnh của các mẫu SUV hybrid sạc ngoài.

Các mẫu PHEV thường có khả năng di chuyển thuần điện với quãng đường khoảng 100-200 km nhờ trang bị pin dung lượng lớn.

Bên cạnh mục đích nâng cao trải nghiệm cho người dùng, việc các hãng xe sang không ngừng mở rộng dải phẩm điện hóa còn nhằm đáp ứng các quy định về khí thải đang ngày càng siết chặt. Trong đó, Hà Nội và TP.HCM sẽ là những thành phố tiên phong triển khai vùng phát thải thấp (LEZ) giai đoạn 2026-2030.

