Chạy dịch vụ cường độ cao, tài xế chốt Limo Green vì chi phí nhẹ, hoàn vốn nhanh

P.V

Sau nhiều năm gắn bó với xe xăng, anh Nguyễn Tùng (Hà Nội) đã đổi sang VinFast Limo Green để chạy dịch vụ. Anh khẳng định đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất cuộc đời khi khi biến bài toán “nuôi xe” từ gánh nặng chi phí thành nguồn tạo lợi nhuận rõ ràng.

Dù đã có một công việc ổn định, anh Nguyễn Tùng vẫn “tậu” thêm chiếc Limo Green để chạy dịch vụ, kiếm thêm thu nhập

“Game hoàn vốn cực dễ, chỉ trong 1,5 năm

Dù đã gắn bó với xe xăng trong thời gian dài, anh Tùng vẫn quyết định “chia tay” chiếc Suzuki Ertiga để chuyển sang sử dụng VinFast Limo Green. Với chiếc MPV 7 chỗ của VinFast, anh muốn tận dụng thời gian chạy dịch vụ Xanh SM Platform đường dài hoặc các tuyến đi sân bay để tăng thu nhập cho gia đình. Thậm chí, anh còn đặt cọc xe trước nửa năm khi mẫu xe này còn chưa lăn bánh trên đường.

Theo anh Tùng, với cường độ di chuyển trung bình 10.000 km/tháng, chênh lệch chi phí giữa xe xăng và xe điện là rất rõ. Khi còn chạy Ertiga, mỗi tháng anh phải dành khoảng 12-15 triệu đồng cho xăng dầu, chưa kể các khoản bảo dưỡng định kỳ, thay dầu và chăm xe.

“Trước đây khi chạy xe xăng, tôi thường rơi vào cảnh đi làm cật lực mà thu lại không nhiều, đọng hết vào chi phí nuôi xe. Từ ngày sang xe điện, bài toán kinh tế nhẹ hẳn, tôi nhìn thấy lợi nhuận thực tế ngay sau mỗi cuốc xe”, anh Tùng kể lại.

Chính việc cắt giảm mạnh chi phí sử dụng đã khiến bài toán đầu tư chiếc xe mới trở nên sáng hơn với anh. Ở thời điểm xuống tiền, mức giá niêm yết 749 triệu đồng cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ giúp việc sở hữu Limo Green dễ thở hơn đáng kể.

Đặc biệt, chính sách miễn phí sạc kéo chi phí vận hành xuống mức thấp. Với chủ xe vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform như anh Tùng, đây là lợi thế rất lớn để đẩy nhanh thời gian thu hồi vốn. Anh tính toán, nếu giữ nhịp làm việc như hiện nay, chiếc Limo Green có thể hoàn vốn chỉ sau khoảng 1,5 năm. Cũng vì vậy, anh đã tính tới phương án đầu tư thêm một xe và thuê tài xế để mở rộng nguồn thu.

Chiếc Limo Green đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của anh Tùng trong cuộc sống hằng ngày

Khả năng vận hành ngoài mong đợi

Khả năng vận hành của xe điện trên địa hình khắc nghiệt cũng khiến anh tâm đắc. Một trong những kỷ niệm khiến anh nhớ nhất là chuyến đi Mai Châu (Phú Thọ), anh phải chở khách vào sâu trong bản. Con đường nội bản nhỏ hẹp, vừa khít bánh xe cùng con dốc đứng hơn 30 độ đã trở thành phép thử cho người bạn đường Limo Green.

“Lúc đó đường vừa dốc vừa hẹp, xe có dấu hiệu xoáy bánh, dừng lại một nhịp. Nhưng cái hay là hệ thống phanh tự động giữ xe đứng yên giữa dốc. Mình chỉ cần bình tĩnh giữ đều chân ga là xe lại lừ lừ bám đường leo dốc ngon lành. Bà chủ homestay trên đó nói với mình rằng chưa bao giờ thấy một chiếc ô tô nào leo lên tới tận đây cả”, anh Tùng nhớ lại.

Về vận hành chung, anh Tùng đánh giá xe điện sở hữu những ưu thế vượt trội so với xe xăng cùng phân khúc. Động cơ điện có sức kéo tức thời giúp xe bứt tốc hay leo dốc mạnh mẽ, không bị đuối. Khung gầm chắc chắn cùng trọng tâm thấp giúp xe chạy đầm chắc, ít rung lắc. Đặc biệt, công nghệ phanh tái tạo giúp thu hồi năng lượng khi xuống dốc và hỗ trợ hãm xe an toàn, giảm tải tối đa cho hệ thống phanh cơ học.

Sự chuyển dịch sang xe điện với cách vận hành hoàn toàn khác còn giúp anh Tùng thay đổi cả tư duy cầm lái theo hướng tích cực. Theo anh, một số tài xế vẫn hiểu nhầm rằng chờ sạc pin là mất thời gian, làm giảm năng suất. Nhưng thực tế, khi dùng xe điện, anh lại nhìn nhận đây là một quãng nghỉ cần thiết để giữ sức bền cho người lái.

Với thời gian sạc từ 20-80% chỉ mất khoảng 30 phút, anh Tùng coi đây là “khoảng nghỉ vàng”. Thay vì cố chạy rướn, chạy ép để bù chi phí xăng như trước, việc dừng xe sạc pin giúp anh có thời gian nghỉ ngơi, lấy lại trạng thái tốt nhất trước khi tiếp tục hành trình. Nhờ đó, anh thấy bản thân tỉnh táo hơn, khỏe hơn và duy trì được nhịp làm việc ổn định hơn trên các chặng dài.

Sau hơn 50.000 km vận hành cường độ cao trong 6 tháng, chiếc Limo Green của anh Tùng không chỉ chứng minh độ bền bỉ mà còn cho thấy sự phù hợp đến hoàn hảo với nhu cầu của anh và gia đình.

P.V
