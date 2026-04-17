Chiêm ngưỡng xe điện Rolls-Royce Nightingale giới hạn 100 chiếc

Lê Tuấn

TPO - Rolls-Royce vừa giới thiệu mẫu xe đặc biệt mang tên Nightingale, được hãng mô tả là dự án Coachbuild “dễ tiếp cận nhất” từ trước đến nay, với giá khởi điểm khoảng 9,5 triệu USD.

Nightingale là mẫu mui trần hai cửa hoàn toàn mới, đồng thời là sản phẩm đầu tiên trong bộ sưu tập Coachbuild Collection của Rolls-Royce. Đây là chương trình sản xuất xe siêu sang cá nhân hóa chỉ dành cho khách hàng VIP được mời.

Nightingale là xe điện siêu sang mới của Rolls-Royce. Video: Youcar

Với chiều dài lên tới 5,76 m, Nightingale mang dáng dấp bề thế tương đương Phantom. Xe được thiết kế với kính chắn gió vuốt nghiêng, khoang cabin hai chỗ, phần đuôi kéo dài thanh thoát cùng bộ mâm 24 inch lấy cảm hứng từ chân vịt du thuyền.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt Pantheon được chế tác từ một khối thép không gỉ nguyên khối, đi kèm cụm đèn LED trước dạng dọc siêu mảnh.

Các chi tiết này được kết nối với đèn hậu LED tách đôi thông qua dải thép không gỉ chạy dọc thân xe. Ngoài ra, bộ khuếch tán khí động học tinh vi giúp tối ưu luồng gió mà không cần cánh gió, nhờ đặc tính không sử dụng ống xả của hệ truyền động điện.

Phiên bản trưng bày sử dụng màu sơn xanh Cote d’Azur Blue pha ánh đỏ nhẹ, kết hợp các chi tiết bạc và mui mềm cùng tông. Tông xanh nhạt này được lấy cảm hứng từ mẫu Rolls-Royce 17EX thử nghiệm năm 1928.

Không gian nội thất vẫn giữ bố cục quen thuộc nhưng chỉ có hai chỗ ngồi, được bao quanh bởi các đường nét hình móng ngựa. Bệ tỳ tay dạng yên ngựa có thể trượt về phía sau để lộ cụm điều khiển Spirit of Ecstasy, một trong năm núm xoay chính.

Một điểm nhấn khác là hệ thống “Starlight Breeze” với 10.500 sợi quang học tạo hiệu ứng bầu trời sao bao quanh hành khách. Đáng chú ý, các “ngôi sao” này không được bố trí ngẫu nhiên mà dựa trên phân tích sóng âm từ tiếng hót của chim sơn ca.

Đối với xe ra mắt, Rolls-Royce lựa chọn phối màu Charles Blue và Grace White, kết hợp các chi tiết Deep Navy, điểm nhấn Peony Pink và ốp gỗ Openpore Blackwood.

Để tăng trải nghiệm lái mui trần, phần mui xe được chế tạo từ vật liệu tổng hợp giữa cashmere và vải hiệu suất cao, cho phép âm thanh mưa rơi lọt vào khoang lái trong khi vẫn cách âm hiệu quả với các tiếng ồn cơ khí.

Nightingale sử dụng nền tảng khung nhôm “Architecture of Luxury” tương tự các mẫu Rolls-Royce khác, cùng hệ truyền động thuần điện đang được áp dụng trên mẫu Spectre.

Thông số kỹ thuật chi tiết hiện chưa được công bố, song hãng cho biết sẽ cập nhật khi quá trình thử nghiệm và phát triển toàn cầu tiến triển.

So với các dự án Coachbuild trước đây như Sweptail, Boat Tail hay Drop Tail đều có mức giá hàng chục triệu USD, Rolls-Royce Nightingale có giá khởi điểm dễ tiếp cận hơn, khởi điểm khoảng 9,5 triệu USD (tương đương khoảng 250 tỷ đồng).

Tuy vậy, mẫu xe này vẫn duy trì tính độc quyền cao khi chỉ được sản xuất giới hạn 100 chiếc, và khách hàng phải được hãng lựa chọn kỹ lưỡng trước khi đặt mua.

Ngoài việc sở hữu xe, khách hàng còn được tham gia các hoạt động độc quyền như tiếp cận hậu trường thiết kế, thử nghiệm và các sự kiện toàn cầu do Rolls-Royce tổ chức. Dự kiến, những chiếc Rolls-Royce Nightingale đầu tiên sẽ được bàn giao từ năm 2028.\

