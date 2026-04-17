Những đề xuất mới hoán cải xe mà tài xế cần biết

Lộc Liên
TPO - Theo dự thảo thông tư mới về an toàn xe cơ giới (Bộ Xây dựng dự thảo) hành vi thay thế cùng lúc khung xe và động cơ sẽ bị cấm, để ngăn chặn việc "phù phép" xe cũ nát. Cơ quan quản lý cũng thiết lập ranh giới kỹ thuật nghiêm ngặt đối với xu hướng hoán cải xe xăng sang xe điện.

Giới hạn công suất khi "độ" động cơ

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo.

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất của dự thảo là việc ngăn chặn hành vi "làm mới" toàn bộ một chiếc xe cũ nát, bằng cách thay thế các thành phần cốt lõi nhất. Cụ thể, dự thảo quy định rõ: "Không được cải tạo thay thế cùng một lúc cả khung xe và động cơ".

Đối với việc cải tạo động cơ, đặc biệt là xu hướng thay thế động cơ đốt trong bằng động cơ điện và ngược lại đang ngày càng phổ biến, cơ quan quản lý yêu cầu động cơ mới phải có công suất nằm trong khoảng an toàn.

Ngoài ra, khối lượng toàn bộ của xe sau khi hoán cải không được vượt quá tải trọng thiết kế của nhà sản xuất cũng như các quy định về giới hạn tải trọng cầu đường.

Khối lượng toàn bộ của xe sau khi hoán cải không được vượt quá tải trọng thiết kế của nhà sản xuất. Ảnh: Lộc Liên.

Để đảm bảo an toàn kỹ thuật ở mức cao nhất, dự thảo quy định danh sách các hạng mục cải tạo phức tạp bắt buộc phải được thiết kế và thi công bởi chính nhà sản xuất xe hoặc đại diện ủy quyền hợp pháp.

Các hạng mục này bao gồm: Thay đổi kích cỡ lốp, số trục, vết bánh xe và khoảng cách giữa các trục; cải tạo thay thế khung xe, can thiệp vào các hệ thống an toàn cốt lõi như hệ thống phanh, hệ thống treo và hệ thống lái; cải tạo liên quan đến giường nằm của xe khách...

Thắt chặt quy trình nghiệm thu, số hóa quản lý

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, để chống gian lận trong nghiệm thu xe hoán cải, cơ quan quản lý yêu cầu hồ sơ nghiệm thu phải có hình ảnh chụp tại xưởng độ xe. Hình ảnh phải chụp tổng thể, chụp chi tiết các hệ thống cải tạo, đặc biệt với xe cải tạo thùng, buồng lái phải chụp kết cấu khung xương khi chưa bọc vật liệu. Quy chuẩn hình ảnh cũng bị siết chặt: Độ phân giải tối thiểu 1280x720 pixels, phải hiển thị rõ thời gian thực (ngày, giờ, phút) và ảnh xe phải chiếm tối thiểu 75% khung hình.

Tất cả cơ sở đăng kiểm trên cả nước bắt buộc phải sử dụng thống nhất "Phần mềm quản lý cải tạo xe" do Cục Đăng kiểm cung cấp, để phát hành giấy chứng nhận cải tạo, tiến tới việc cấp giấy chứng nhận bản điện tử. Nếu xe có thay đổi về kích thước, kết cấu so với lần đăng kiểm gần nhất trước đó mà không đúng quy định, chủ xe buộc phải làm thủ tục chứng nhận cải tạo.

Nếu xe có thay đổi về kích thước, kết cấu so với lần đăng kiểm gần nhất trước đó mà không đúng quy định, chủ xe buộc phải làm thủ tục chứng nhận cải tạo. Ảnh: Lộc Liên.

Bên cạnh việc siết chặt các cải tạo lớn, dự thảo cũng thể hiện tinh thần cải cách hành chính khi "nới lỏng", liệt kê rõ các trường hợp thay đổi thông số nhưng không bị coi là cải tạo và được miễn lập hồ sơ thiết kế. Điều này giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian.

Cụ thể, chủ xe được thực hiện những việc sau mà không lo vướng thủ tục hoán cải: Thay cụm đèn chiếu sáng phía trước; lắp đặt hoặc tháo bỏ nắp thùng xe bán tải không làm thay đổi kích thước bao ngoài; lắp, thay thế hoặc tháo giá nóc ô tô con (theo hướng dẫn của nhà sản xuất)...

