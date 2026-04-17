Trợ lý ảo VinFast 3.0 chạm đúng 'gu' người trẻ

Không còn là những câu lệnh khô cứng, trợ lý ảo VinFast 3.0 trên VF Connect đang thay đổi cách người trẻ tương tác với “xế cưng” của mình thông qua khả năng tương tác tự nhiên như người thật và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Khi chiếc xe biết “bắt sóng” cảm xúc

Sau một ngày làm việc căng thẳng, chị Ngọc Anh (29 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông) mở cửa chiếc VinFast VF 7 chuẩn bị về nhà. “Bật cho tôi playlist nhạc chill”, chị vừa dứt lời, chỉ vài giây sau, khoang lái dịu xuống, âm nhạc vang lên đúng “gu”, nhịp điệu vừa đủ để xoa dịu một ngày dài. “Người” thực hiện việc đó không ai khác chính là trợ lý ảo VinFast - bạn đồng hành khiến chị Ngọc Anh “mê tít” kể từ khi nâng cấp lên gói dịch vụ VF Connect Pro.

“Giờ thao tác điều khiển xe nào có thể làm được qua trợ lý ảo, tôi đều nhờ ‘bạn ấy’ làm. Cảm giác như có người hiểu và hỗ trợ mình 24/7 vậy”, chị Ngọc Anh chia sẻ.

Đây cũng là nhận định của nhiều chủ xe khi nhắc đến trợ lý ảo VinFast phiên bản 3.0 – một trong những tính năng nổi bật xuất hiện trên VF Connect. So với phiên bản trước đó, trợ lý ảo VinFast 3.0 với khả năng trao đổi tự nhiên như người thật đang thay đổi cách người dùng tương tác với chiếc xe của mình.

Đang sử dụng gói VF Connect Prime, anh Tuấn Phong, một kỹ sư phần mềm trẻ tại TP.HCM, chủ nhân chiếc VinFast VF 8, cho biết anh thường trò chuyện với xe như với một người bạn đồng hành. “Có hôm họp mệt quá, tôi hỏi vu vơ ‘Có quán cà phê nào yên tĩnh gần đây không?’, trợ lý ảo lập tức gợi ý một vài lựa chọn phù hợp”, anh kể lại.

Anh Phong thừa nhận, trợ lý ảo mới có thể nắm bắt ngữ cảnh hội thoại thay vì chỉ “bắt” những câu lệnh theo kịch bản. Người dùng không bắt buộc phải nói theo những cấu trúc cố định như “Bật điều hòa 22 độ” hay “Mở bản đồ”. Thay vào đó, chủ xe thoải mái giao tiếp với xe tự nhiên như với một người bạn và hệ thống sẽ phản hồi phù hợp với ngữ cảnh câu chuyện.

Đặc biệt, trợ lý ảo VinFast 3.0 có khả năng ghi nhớ và thích nghi với người dùng qua từng hành trình. Từ lịch trình di chuyển đến lựa chọn giải trí, những dữ liệu về thói quen, sở thích sẽ được hệ thống sử dụng để hỗ trợ chủ xe sát với nhu cầu thực tế hơn là chỉ phản hồi chung chung.

Ngồi trong xe cũng được nghe giọng… người yêu

Một điểm nhấn giàu cảm xúc là khả năng nhân bản giọng nói yêu thích. Không ít chủ xe trẻ chọn giọng của bạn thân, người yêu, thậm chí chính mình làm giọng trợ lý – một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại đủ sức thay đổi toàn bộ tâm trạng người lái trên mỗi hành trình.

“Mỗi khi đi làm về, nghe giọng người yêu chỉ đường, gợi ý điểm đến, nhắc lịch công việc trong ngày, tự nhiên thấy cũng không mệt đến thế”, anh Mạnh Cường, chủ xe VF 6 thích thú chia sẻ.

Đáng chú ý, lợi thế của xe điện VinFast nằm ở khả năng cập nhật phần mềm từ xa. Trợ lý ảo VinFast bởi vậy không phải là một tính năng “đóng khung”, mà sẽ liên tục được nâng cấp qua từng phiên bản. Tốc độ phản hồi, độ chính xác và mức độ cá nhân hóa đều được nâng cấp theo thời gian.

Với nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ đã quen với trải nghiệm “cá nhân hóa” và “tức thì”, trợ lý ảo VinFast 3.0 bởi thế không chỉ là tiện ích, mà là một chuẩn mực mới của trải nghiệm sử dụng xe điện thông minh. Chiếc xe vì thế cũng dịch chuyển vai trò: từ phương tiện di chuyển thuần túy sang một không gian tương tác hai chiều, biến mỗi hành trình trở nên thú vị hơn.

Hiện tại, tính năng trợ lý ảo VinFast 3.0 được tích hợp trên các dòng xe VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 đăng ký gói dịch vụ VF Connect Pro, Premium và Prime. Ngoài tính năng này, các chủ xe có thể sử dụng bộ đôi tính năng Quản lý và giám sát xe từ xa (Remote Control) và Cảnh báo xâm nhập trái phép (Theft Alert). Người dùng gói dịch vụ VF Connect Premium và Prime được tiếp cận thêm ứng dụng bản đồ thời gian thực Vietmap Live, chợ ứng dụng VF Connect Store với đa dạng các app giải trí như Spotify, YouTube, các chế độ thư giãn…

Gói VF Connect Pro có mức giá 799.000 đồng/năm, gói VF Connect Premium được niêm yết ở mức 1.299.000 đồng/năm, và VF Connect Prime có mức giá 1.599.000 đồng/năm.