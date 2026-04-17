Mazda CX-5 có giá ‘chạm đáy’ phân khúc

TPO - Mẫu Mazda CX-5 hiện có giá niêm yết khởi điểm chỉ dưới 700 triệu đồng. Và nếu áp dụng thêm các ưu đãi, giá của mẫu SUV Nhật này thậm chí có thể cạnh tranh với một số dòng xe hạng dưới.

Thương hiệu Mazda vừa giới thiệu mẫu CX-5 phiên bản 2.0L Deluxe có giá mới từ 699 triệu đồng tại Việt Nam. Ngoài ra, danh mục sản phẩm trên website chính thức của hãng còn cập nhật thêm phiên bản 2.0L Deluxe Tuỳ chọn với giá 749 triệu đồng.

Bản thấp nhất của Mazda CX-5 có giá chưa tới 700 triệu đồng. Ảnh: Mazda Việt Nam

Theo thông tin từ các tư vấn bán hàng, hai phiên bản Deluxe có sự khác biệt về trang bị. Trong đó, bản Deluxe Tuỳ chọn được bổ sung các tiện ích như phim cách nhiệt, thảm lót sàn, túi cứu hộ, baga mui, ốp ống xả đôi và ty đỡ nắp capo. Trong khi đó, bản Deluxe tiêu chuẩn giá 699 triệu đồng chỉ được trang bị thảm lót sàn và ty đỡ nắp capo.

Như vậy, ngay cả khi chưa áp khuyến mãi, Mazda CX-5 hiện có giá khởi điểm từ 699 triệu đồng. Theo đó, CX-5 trở thành mẫu SUV hạng C có giá bán dễ tiếp cận nhất trên thị trường.

6 phiên bản còn lại của Mazda CX-5 cũng nhận được ưu đãi về giá bán với mức cao nhất 43 triệu đồng trong tháng 4, tùy phiên bản. Các bản còn lại có giá niêm yết từ 789-979 triệu đồng.

Mazda CX-5 vẫn đang là mẫu xe bán tốt nhất ở phân khúc SUV cỡ C. Ảnh: Đại lý

Mức giá khởi điểm 699 triệu đồng của Mazda CX-5 không chỉ tạo lợi thế cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng C mà còn gây áp lực lên nhiều mẫu SUV cỡ B như Toyota Yaris Cross HEV (728 triệu đồng), Mitsubishi Xforce Ultimate (705 triệu đồng), Hyundai Creta N Line (715 triệu đồng), Honda HR-V (từ 699 triệu đồng) hay cả đàn em CX-30 (từ 699 triệu đồng).

Trong tháng 3 vừa qua, nhà phân phối Thaco Auto đã bàn giao 1.531 xe Mazda CX-5 tới tay khách hàng, tăng trưởng 52% nhưng vẫn bị tụt xuống thứ 3 phân khúc, sau VinFast VF 7 (1.732 xe) và Mitsubishi Destinator (1.663 xe).

Tuy nhiên tính chung quý I/2026, Mazda CX-5 vẫn là mẫu xe dẫn đầu phân khúc SUV hạng C với doanh số lũy kế đạt 4.643 xe, chiếm khoảng 57,5% tổng doanh số của thương hiệu Mazda tại Việt Nam (8.076 xe). Động thái điều chỉnh giá mới nhất hứa hẹn sẽ tạo cú hích về doanh số cho CX-5 trong thời gian tới.

