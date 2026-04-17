Lý do nhiều ô tô trượt đăng kiểm

Lộc Liên

TPO - Lượng phương tiện đi kiểm định tăng vọt trong tháng 4. Hiện khi đi đăng kiểm các phương tiện thường hay bị đánh trượt nhất ở các lỗi về hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống khí thải và hệ thống đèn.

Ghi nhận tại chi nhánh đăng kiểm 2903V﻿ (số 2 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) trong ngày 17/4, các hàng xe đến đăng kiểm nối dài, liên tục ra vào chi nhánh.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Quốc Hoan﻿ - Giám đốc chi nhánh đăng kiểm 2903V - cho biết, tháng 4 và tháng 5 hằng năm luôn là thời kỳ cao điểm của ngành đăng kiểm. Tại Chi nhánh 2903V, mặc dù công suất tiêu chuẩn chỉ là 180 xe/ngày, nhưng từ đầu tháng 4 đến nay, trung tâm đã phải bố trí nhân sự làm thêm giờ, vượt công suất để phục vụ hơn 200 xe/ngày.
Theo ông Hoan, hiện nay khi đi đăng kiểm, các phương tiện thường hay bị đánh trượt nhất ở các lỗi thuộc về hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống khí thải và hệ thống đèn.
“Nhiều người lầm tưởng xe càng cũ thì càng dễ trượt đăng kiểm, nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Có những chiếc xe tuổi đời lên tới 20 năm (sản xuất năm 2006) nhưng vẫn vượt qua bài kiểm tra khí thải ở mức tiêu chuẩn Euro cao nhờ được chăm sóc, bảo dưỡng vô cùng cẩn thận.
Trái lại, có không ít trường hợp xe đời rất cao (sản xuất từ năm 2017 đến 2020) lại trượt bài đo khí thải một cách dễ dàng. Nguyên nhân chính là do chủ xe quá chủ quan, bỏ qua bước bảo dưỡng mà đánh thẳng xe đến trung tâm kiểm định”, ông Hoan nói.
Từ thực tế nhiều xe trược đăng kiểm, vị giám đốc chi nhánh đăng kiểm 2903V nhấn mạnh: "Chỉ cần bảo dưỡng, sửa chữa xe tốt thì đi đăng kiểm không hề khó﻿. Việc bảo dưỡng quan trọng hơn rất nhiều so với tuổi đời của xe.
Cũng theo ông Hoan, gần đây, nhiều chủ xe lo ngại thao tác "đạp thốc ga" khi đo khí thải động cơ diesel có thể làm hỏng hóc hoặc vỡ lốc máy. Về vấn đề này, ông Hoan khẳng định người dân hoàn toàn có thể yên tâm nếu đăng kiểm viên thực hiện đúng quy trình chuẩn của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Được biết, nhờ tuân thủ tuyệt đối quy trình của Cục Đăng kiểm, chưa có bất kỳ khách hàng nào tại chi nhánh đăng kiểm 2903V phải ký bản cam kết chấp nhận rủi ro khi đo khí thải.
Liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm, chia sẻ với PV, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho cho biết, hiện tại hệ thống cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử﻿ (áp dụng từ tháng 3) tại các chi nhánh đăng kiểm trên toàn quốc đã vận hành trơn tru. Ứng dụng số hóa này không chỉ giúp người dân tra cứu tiện lợi, không lo mất giấy tờ mà còn giúp các cơ sở đăng kiểm tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí in ấn phôi giấy mỗi năm.
#đăng kiểm #xe hơi #khí thải #bảo dưỡng #trượt kiểm định #hệ thống phanh #chi nhánh #Cục Đăng kiểm #chủ xe

