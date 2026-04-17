Vì sao cần đưa AI, robot xuống đồng ruộng?

TPO - Theo chuyên gia, việc đưa AI và robot vào đồng ruộng chính là động lực then chốt. Công nghệ hiện đại không chỉ giúp tự động hóa quy trình sản xuất, tối ưu khâu vận hành mà còn trực tiếp giải quyết bài toán nhân lực, từ đó chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nông sản.

Ngày 17/4, tại Hội thảo “Nông nghiệp thông minh” do Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASTI) cùng Tạp chí Một Thế Giới phối hợp tổ chức, ông Doãn Văn Chiến - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - cho biết, khoa học công nghệ hiện đã đóng góp khoảng 30% giá trị gia tăng của ngành và giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, nhưng việc ứng dụng vẫn còn chưa đồng đều do hạn chế về thể chế, nguồn lực và trình độ tiếp cận của nông dân.

Dùng máy bay không người lái (drone) trong nông nghiệp giúp tăng năng suất, đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng nhìn nhận, nền nông nghiệp đang bước vào giai đoạn chuyển giao mạnh mẽ từ phương thức canh tác truyền thống sang lộ trình công nghiệp hóa và số hóa. Tuy nhiên, ngành vẫn đang phải đối mặt với những rào cản lớn như tình trạng thiếu hụt lao động, năng suất chưa đạt mức tối ưu và giá trị thương hiệu trên thị trường quốc tế còn khiêm tốn.

“Để giải quyết triệt để những thách thức này, việc đưa AI và robot vào đồng ruộng chính là động lực then chốt. Công nghệ hiện đại không chỉ giúp tự động hóa quy trình sản xuất, tối ưu khâu vận hành mà còn trực tiếp giải quyết bài toán nhân lực, từ đó chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nông sản” - ông Dũng cho biết.

Ông Trần Văn Tùng - Chủ tịch VASTI - cho rằng, ứng dụng công nghệ cao không chỉ là xu hướng mà là yêu cầu sống còn để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được chuyển giao và phổ biến rộng rãi đến doanh nghiệp và nông dân.

“Chúng ta là quốc gia cung ứng nông sản trọng yếu cho Trung Quốc, điển hình là mặt hàng sầu riêng. Tuy nhiên, nước này đã đưa ra những thông điệp cảnh báo, nếu chúng ta không chủ động điều chỉnh các tiêu chuẩn kỹ thuật, tình trạng ùn tắc, bế tắc tại cửa khẩu là điều khó tránh khỏi” - ông Tùng nói.

Để giải quyết gốc rễ vấn đề, ông Tùng cho rằng cần phải kiểm soát chặt chẽ từ chất đất đến quy trình bón phân; chỉ khi canh tác bài bản, chất lượng nông sản đạt chuẩn mới có thể đứng vững tại thị trường này.

Bà Trương Thị Ánh Tuyết - đại diện ngân hàng Agribank - cho biết, tính đến cuối tháng 3, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank đạt 1,28 triệu tỷ đồng, chiếm 64% tổng dư nợ toàn hệ thống. Riêng dư nợ tín dụng xanh đạt gần 30.000 tỷ đồng tập trung vào nông nghiệp sạch, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn. Dòng vốn này đã góp phần hình thành nhiều đại nông trường ứng dụng công nghệ hiện đại như drone tưới tiêu và hệ thống cảm biến môi trường.

“Ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung tín dụng cho nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để tối ưu hóa quản lý dòng vốn, duy trì lãi suất hợp lý, đơn giản hóa thủ tục và linh hoạt phương thức cho vay theo từng mùa vụ” - bà Tuyết cho biết.

Theo ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ tịch UBND TPHCM, thành phố đề ra các định hướng trọng tâm như trở thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nông nghiệp, thúc đẩy liên kết vùng, hoàn thiện cơ chế thu hút doanh nghiệp và xây dựng hệ sinh thái hợp tác giữa nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp. Đồng thời cam kết trong việc đồng hành với doanh nghiệp; hỗ trợ thử nghiệm các mô hình mới và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn.