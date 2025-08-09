Nghệ An: Phát triển nông nghiệp xanh, thông minh bằng AI

AI đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp - nơi đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu và yêu cầu nâng cao chất lượng nông sản. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Ngày 8/8, tại phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An), Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông Nghiệp và Môi Trường Nghệ An tổ chức Diễn đàn khuyến nông và nông nghiệp “Giải pháp phát triển vùng nguyên liệu rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững”.

Các đại biểu tham gia buổi diễn đàn.

Diễn đàn được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng phát triển vùng nguyên liệu và cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam nói chung, tại tỉnh Nghệ An nói riêng; chia sẻ mô hình, kinh nghiệm thực tiễn; kết nối các bên liên quan từ chủ rừng, hợp tác xã, doanh nghiệp đến tổ chức chứng nhận. Qua đó, đề xuất các giải pháp khả thi về cơ chế, chính sách, kỹ thuật, truyền thông và tài chính nhằm thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu bền vững, hiệu quả.

Trước đó các đại biểu đã đi tham quan mô hình trồng rừng gỗ lớn tiêu biểu tại xã Lương Sơn (tỉnh Nghệ An).

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Tháo gỡ khó khăn trong phát triển vùng nguyên liệu rừng gỗ lớn; khó khăn trong cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan trong phát triển vùng nguyên liệu gắn với chứng chỉ.

Tính đến đầu năm nay, tổng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt khoảng 520.000ha, chiếm khoảng 13% tổng diện tích rừng trồng của cả nước. Trong đó, diện tích đạt chứng chỉ FSC hơn 280.000 ha, tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc, chiếm gần 65%.

Qua Diễn đàn, Trung tâm Khuyến nông quốc gia kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò kết nối - dẫn dắt của hệ thống khuyến nông trong lâm nghiệp, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển rừng bền vững, nâng cao giá trị kinh tế rừng. Đóng góp thiết thực vào tiến trình chuyển đổi xanh quốc gia.

Toàn cảnh buổi tọa đàm “Ứng dụng AI trong công tác khuyến nông”.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông Nghiệp và Môi Trường Nghệ An tổ chức tọa đàm “Ứng dụng AI trong công tác khuyến nông”.

Tại tọa đàm, các chuyên gia công nghệ thông tin Bộ Nông nghiệp và Môi trường giới thiệu về tổng quan công nghệ AI, xu hướng ứng dụng AI trong nông nghiệp và khuyến nông. Các đại biểu đã cùng nhau đánh giá thực trạng ứng dụng AI trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam nói chung và tại Nghệ An nói riêng.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình tiêu biểu đã được giới thiệu, trong đó nổi bật là trang trại bò sữa TH True Milk với hệ thống giám sát sức khỏe vật nuôi bằng chip, camera AI và cảm biến môi trường tự động. Trong lĩnh vực trồng trọt, nhiều hợp tác xã trên địa bàn đã ứng dụng drone phun thuốc, phần mềm dự báo thời tiết và hệ thống tưới tiêu thông minh.

Chuyên gia công nghệ thông tin Bộ Nông nghiệp và Môi trường giới thiệu về tổng quan công nghệ AI, xu hướng ứng dụng AI trong nông nghiệp và khuyến nông.

Tuy nhiên, việc triển khai AI tại địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn như thiếu hạ tầng dữ liệu, chi phí đầu tư cao và nhân lực vận hành còn hạn chế. Đa phần nông dân chưa quen với công nghệ, dẫn đến việc tiếp cận còn chậm.

Tại tọa đàm, đại diện Trung tâm Khuyến nông quốc gia nhấn mạnh vai trò của AI trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp - nơi đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu và yêu cầu nâng cao chất lượng nông sản. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.