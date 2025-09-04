Áp dụng mô hình nông nghiệp thông minh, người dân tộc Hrê cùng nhau thoát nghèo

TPO - Nhờ nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, nhiều hộ dân vùng cao Quảng Ngãi đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, biến những vùng đất đồi cằn cỗi thành vườn quả ngọt, mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng thoát nghèo bền vững.

Bước chân tiên phong của người Hrê

Vùng đất Sơn Linh (tỉnh Quảng Ngãi) vốn khắc nghiệt, đất đồi chỉ hợp với keo, mì, nhưng hiệu quả thấp, cái nghèo vẫn đeo bám. Thế nhưng, chỉ trong vài năm gần đây, bộ mặt nông nghiệp địa phương đã đổi thay rõ rệt. Chính quyền xã đã định hướng bà con trồng ổi lê, bưởi da xanh… những giống cây phù hợp thổ nhưỡng, vừa dễ chăm sóc, vừa cho quả quanh năm.

Ở thôn Làng Trá (xã Sơn Linh), nhắc đến ông Đinh Văn Thơ người dân tộc Hrê, bà con ai cũng biết và nể phục. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030, ông đã mạnh dạn chuyển đổi hàng nghìn m2 đất đồi vốn chỉ trồng keo, mì kém hiệu quả, sang trồng ổi lê xen bưởi da xanh. Sau gần ba năm, khu đồi khô cằn ngày nào nay đã thành vườn quả xanh mướt, trĩu trịt trái ngọt.

Miền núi Quảng Ngãi chuyển mình nhờ Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

“Trước kia đất 3.000m2 này chỉ trồng keo, mì, cả năm cật lực mà lời chẳng được bao nhiêu. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ vốn đến kỹ thuật, tôi mạnh dạn chuyển sang cây ăn quả. Lấy ngắn nuôi dài, ổi cho quả sớm, còn bưởi lâu năm mang lại nguồn thu bền vững. Hiệu quả vượt ngoài mong đợi”, ông Thơ chia sẻ.

Để mô hình thành công, ông Thơ còn áp dụng công nghệ tưới béc-phun, thay cho cách tưới truyền thống. Nhờ đó, cây trồng được cung cấp nước đều, tiết kiệm công sức và thời gian. Ông còn tìm tòi kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả phù hợp với khí hậu miền núi, hướng tới nông nghiệp xanh - sạch. Kỹ thuật này được ông chia sẻ rộng rãi cho 25 hộ dân trong thôn để cùng thực hiện.

Hiện nay, vườn ổi của ông đang bước vào vụ thu hoạch thứ hai, sản lượng đạt cao, quả giòn ngọt, được thương lái ưa chuộng. Cao điểm thu hoạch, ông thuê khoảng 20 lao động địa phương, giúp bà con có thêm việc làm và thu nhập ổn định.

Thấy mô hình thành công, nhiều người dân trong thôn, xã đã đến tham quan, học hỏi. Ông Thơ không chỉ cung cấp giống mà còn hướng dẫn kỹ thuật, giúp bà con cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Đinh Văn Xối cho biết, được ông Thơ hỗ trợ và hướng dẫn, hơn 3ha ổi của gia đình ông nay đã cho quả. Ổi ra quanh năm nên thu nhập thường xuyên, cuộc sống khấm khá hơn trước nhiều.

Với những bước đi táo bạo, ông Đinh Văn Thơ đã giúp gia đình mình thoát nghèo, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Linh Võ Xuân Thanh chia sẻ, ông Đinh Văn Thơ là một đảng viên gương mẫu, tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Mô hình nông nghiệp thông minh của ông đã góp phần thay đổi diện mạo thôn Làng Trá. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn giúp cộng đồng cùng phát triển, vươn lên thoát nghèo bền vững. “Từ một người nông dân, ông Thơ trở thành hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới. Với những đóng góp thiết thực, năm 2024, ông được vinh danh Nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh”, ông Thanh nói.

Khát vọng thoát nghèo bền vững

Không chỉ Sơn Linh, xã Sơn Tây Thượng (tỉnh Quảng Ngãi) cũng đang khẳng định hướng đi đúng đắn trong hành trình giảm nghèo bền vững. Nhờ nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều hộ dân đã được hỗ trợ vốn, kỹ thuật để mạnh dạn đầu tư vào những mô hình trồng ổi, bưởi, chăn nuôi bò và heo sinh sản. Những mô hình này không chỉ tạo thu nhập trước mắt mà còn mở ra cơ hội phát triển lâu dài, giúp bà con vững bước thoát nghèo.

Không chỉ làm giàu cho chính mình, mà nhiều hộ đi trước còn giúp cộng đồng cùng phát triển, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tâm (thôn Mang He) từng chật vật với cái nghèo quanh năm, nhưng nhờ có sự hỗ trợ, bà đã thay đổi cách làm. Từ việc chỉ lo đủ cái ăn, nay bà Tâm đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, mang lại thu nhập ổn định. “Nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia, tôi có thêm niềm tin để mạnh dạn làm kinh tế. Bây giờ, gia đình không chỉ thoát nghèo mà còn tính đến mở rộng sản xuất”, bà Tâm chia sẻ.

Từ sự đổi thay của chính mình, bà Tâm trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều phụ nữ khác trong thôn, khích lệ họ dám nghĩ, dám làm để vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, biến những vùng đất khó thành điểm sáng nông nghiệp, giúp người dân có thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Phạm Hồng Khuyến – Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Thượng cho biết, chính quyền địa phương không chỉ dừng lại ở việc phân bổ, hỗ trợ nguồn vốn mà còn chú trọng hướng dẫn bà con cách làm ăn, tổ chức tập huấn kỹ thuật, kết nối đầu ra cho nông sản. “Chúng tôi xác định, muốn giảm nghèo bền vững thì phải giúp bà con thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới làm ăn lâu dài. Chính quyền đồng hành cùng dân, tạo điều kiện từ giống cây trồng, con vật nuôi đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Khi người dân có niềm tin, có phương pháp sản xuất mới, họ sẽ chủ động vươn lên và tự tin thoát nghèo”, ông Khuyến nói.

Những mô hình kinh tế từ nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia đã thắp sáng niềm tin cho người dân miền núi Quảng Ngãi. Từ những đồi keo, nương mì nghèo nàn, nay xuất hiện những vườn cây ăn quả trĩu ngọt, những đàn bò, đàn heo sinh sản. Hơn hết, sự chuyển mình ấy còn cho thấy vai trò quan trọng của những nông dân tiên phong. Họ không chỉ vượt khó vươn lên, mà còn lan tỏa khát vọng làm giàu, góp phần xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng dân tộc.