SUV hybrid mới của Toyota đang gây sốt, có về Việt Nam?

TPO - Dù chưa có xe lái thử cho công chúng nhưng Toyota RAV4 2026 vẫn thu về lượng lớn đơn đặt hàng tại Australia, cho thấy sức hút lớn của mẫu SUV hybrid đến từ Nhật.

Trong quý I/2026, doanh số của Toyota RAV4 tại Australia giảm mạnh 72,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do thế hệ cũ bước vào giai đoạn xả hàng, trong khi phiên bản mới chưa có sẵn phân phối rộng rãi.

Dù doanh số sụt giảm, giám đốc bán hàng và tiếp thị của Toyota Australia, ông John Pappas cho biết lượng đơn đặt hàng dành cho thế hệ mới vẫn ở mức cao. Cụ thể, hãng này đã đạt mốc 10.000 đơn đặt hàng cho mẫu RAV4 2026.

Đáng chú ý, ông Pappas cho biết Toyota Australia hiện mới bắt đầu bán sỉ một lượng xe RAV4 đến các đại lý trong vòng một tuần nay, và mới chỉ có giới truyền thông được lái thử xe.

Điều đó có nghĩa là phần lớn khách hàng chưa từng trực tiếp trải nghiệm hay lái thử xe nhưng vẫn xuống tiền đặt cọc, qua đó cho thấy sức hút mãnh liệt của dòng Toyota RAV4.

Trước phản hồi tích cực của thị trường, Toyota Australia đặt mục tiêu bàn giao hơn 40.000 chiếc RAV4 trong năm 2026. Con số này thấp hơn mức 51.947 xe được đăng ký trong năm 2025, vốn đã giảm 11,5% so với năm trước đó.

Tuy nhiên, nếu đạt mốc hơn 40.000 xe, RAV4 vẫn có thể lọt vào top 10 thương hiệu bán chạy nhất tại Australia nếu được tính như một thương hiệu độc lập, dựa trên số liệu năm ngoái khi MG đứng thứ 10 với 41.298 xe bán ra.

Trong những năm gần đây, Toyota RAV4 liên tục giữ vị trí SUV bán chạy nhất tại Australia, đồng thời là mẫu xe hybrid được ưa chuộng nhất. Đây cũng là một trong số ít mẫu xe có thể cạnh tranh trực tiếp với các dòng bán tải như Ford Ranger và Toyota HiLux trên bảng xếp hạng doanh số.

Năm 2025, Toyota RAV4 đứng thứ hai toàn thị trường với 51.947 xe bán ra, vượt nhẹ “người anh em” HiLux (51.297 xe) nhưng vẫn xếp sau Ford Ranger với 56.555 xe.

Đáng chú ý, phiên bản hybrid gần như chiếm toàn bộ doanh số của RAV4 tại Australia, với 51.869 xe bán ra trong năm ngoái, tương đương 99,9% tổng doanh số.

Tại Australia, Toyota RAV4 thế hệ mới đã có mặt tại đại lý với cấu hình hybrid, trong khi các phiên bản plug-in hybrid (PHEV) sẽ được bổ sung trong những tháng tới. Giá bán khởi điểm của dòng SUV hybrid này tại Australia là từ 45.990 USD (khoảng 868 triệu đồng).

Hiện tại, Toyota RAV4 vẫn chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Giới chuyên gia nhận định cơ hội để mẫu SUV này về nước trong tương lai là khá thấp. Bởi do được sản xuất tập trung tại Nhật Bản và Bắc Mỹ khiến RAV4 sẽ khó cạnh tranh về giá do thuế nhập khẩu cao.

Bên cạnh đó, Toyota RAV4 nếu về Việt Nam còn đối mặt với bài toán "giẫm chân" lên chính đàn em Corolla Cross – mẫu xe có kích thước nhỏ hơn nhưng có lợi về thuế nhập khẩu từ Thái Lan.

