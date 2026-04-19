Xe sang Porsche 911 bị trộm lột 'trơ khung' trên phố

Lê Tuấn

TPO - Cảnh sát Los Angeles (Mỹ) mới đây đã ghi nhận một vụ trộm xe thể thao kỳ lạ khi phương tiện không còn nguyên hình hài.

Cụ thể, phương tiện bị trộm được xác định là một chiếc Porsche 911 Carrera Cabriolet màu đen với phần khung vỏ trơ trọi.

Hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc xe sang đã bị tháo dỡ gần như toàn bộ chi tiết như nắp capo, cản trước/sau, vè xe, cửa xe, nắp khoang sau, nắp động cơ, mui xếp, bánh xe, hệ thống treo, động cơ hay hộp số ly hợp kép PDK.

Mọi thứ từ động cơ, vô lăng cho đến nội thất của chiếc Porsche 911 đều bị kẻ trộm lấy đi, chỉ còn lại khung xe trơ trọi. Ảnh: Carscoops

Khoang cabin cũng bị “lột sạch”, với ghế ngồi, vô-lăng, bảng đồng hồ, màn hình giải trí, táp-lô, cụm điều khiển trung tâm, hệ thống âm thanh, túi khí và dây đai an toàn đều không còn. Chi tiết hiếm hoi còn sót lại là bậc cửa.

Nếu như nhiều vụ trộm xe thường chỉ nhắm đến các bộ phận dễ bán lại như đèn pha hoặc mâm xe, thì trong trường hợp này, gần như mọi linh kiện có giá trị đều đã biến mất. Thứ còn lại chỉ là khung kim loại trần trụi cùng vài bó dây điện.

Theo giới chuyên môn, các linh kiện có nhu cầu cao nếu bán riêng lẻ có thể mang lại tổng giá trị lớn hơn cả chiếc xe nguyên bản. Việc bỏ lại phần khung vỏ cũng đồng nghĩa nhóm trộm để lại chi tiết khó tiêu thụ nhất: bộ khung mang số VIN định danh của xe.

Cảnh sát xác nhận chiếc Porsche 911 đã bị đánh cắp và chủ sở hữu hợp pháp đã được thông báo. Hồ sơ hiện được chuyển cho lực lượng điều tra để truy tìm nơi vụ trộm bắt đầu cũng như xác định đường dây tiêu thụ phụ tùng liên quan.

Về lý thuyết, phần khung xe vẫn còn nguyên vẹn về kết cấu. Tuy nhiên, trên thực tế, chi phí tìm kiếm và lắp lại toàn bộ số linh kiện bị mất sẽ vượt xa giá trị chiếc xe, khiến phương tiện này gần như chỉ còn khả năng bị bán phế liệu hoặc bị tiêu hủy.

Tại Việt Nam, mẫu xe mui trần hạng sang Porsche 911 Carrera Cabriolet được bán chính hãng với giá tiêu chuẩn từ 9,64 tỷ đồng. Tất nhiên, đây là giá chưa kèm các tùy chọn cá nhân hóa dành cho chủ xe.

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe