Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Hãng xe Nhật xác nhận đại 'khai tử' 11 mẫu ô tô

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nissan đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ với kế hoạch làm mới gần như toàn bộ danh mục sản phẩm. Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào cũng sẽ được tiếp tục phát triển thế hệ mới.

Sau gần một năm kể từ khi công bố chiến lược phục hồi Re:Nissan, hãng xe Nhật Bản vừa cập nhật thêm nhiều định hướng quan trọng nhằm định hình tương lai thương hiệu trong những năm tới.

Một trong những trụ cột chính của kế hoạch này là tinh gọn danh mục sản phẩm. Nissan dự kiến cắt giảm 11 mẫu xe, đưa số lượng sản phẩm toàn cầu từ 56 xuống còn 45 mẫu.

2026-nissan-product-strategy.jpg
Nissan sắp khai tử 11 mẫu xe trên toàn cầu.

Theo hãng, các mẫu bị khai tử là những dòng xe có hiệu quả kinh doanh thấp. Nguồn lực tiết kiệm được sẽ được tái đầu tư vào việc đa dạng hóa hệ truyền động cho các mẫu xe còn lại, qua đó thúc đẩy doanh số và cải thiện lợi nhuận sau nhiều năm biến động.

Danh mục sản phẩm tương lai của Nissan sẽ được chia thành bốn nhóm gồm Heartbeat, Core, Growth và Partner.

Trong đó, nhóm Heartbeat đại diện cho hình ảnh thương hiệu bao gồm các dòng xe nổi bật như Z, Leaf và Patrol. Hãng cũng đã xác nhận sự trở lại của Xterra cùng sự xuất hiện của Skyline thế hệ mới.

new-skyline.jpg
Xe thể thao Nissan Skyline mới dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Nhóm Core là các sản phẩm chủ lực hiện hành như sedan Sentra, Juke hybrid thế hệ thứ hai, Qashqai và mẫu sedan cỡ nhỏ Versa. Nissan sẽ bổ sung Juke thuần điện và X-Trail/Rogue Hybrid e-Power thế hệ mới.

Với nhóm Growth, Nissan chưa công bố hay hé lộ mẫu xe mới cụ thể, song cho biết đây sẽ là các sản phẩm dành cho những thị trường có nhu cầu đang tăng cao. Những mẫu xe đã được xếp vào nhóm này gồm minivan Elgrand thế hệ mới, mẫu kei car điện Sakura và ba dòng xe phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc.

Trong khi đó, nhóm Partner là xe liên doanh, được đồng phát triển với các hãng xe khác. Đơn cử như mẫu bán tải plug-in hybrid Frontier tại Trung Quốc, phát triển dựa trên Dongfeng Z9. Tại châu Âu, Micra thuần điện thế hệ mới thực chất là phiên bản thiết kế lại từ Renault 5.

2026-Nissan-Frontier-2-aa-2048x1365.jpg
Bán tải Nissan Frontier PHEV tại Trung Quốc.

Không chỉ tập trung vào thương hiệu Nissan, hãng cũng tiếp tục đầu tư cho nhãn xe sang Infiniti. Sau khi ra mắt QX65, Infiniti dự kiến bổ sung thêm bốn mẫu xe mới, gồm một SUV hybrid cỡ trung, hai SUV khung gầm rời sử dụng hybrid và một sedan hiệu suất cao động cơ V6. Mẫu sedan này được cho là phiên bản cao cấp hơn của Nissan Skyline mới.

Tại Việt Nam, danh mục sản phẩm của Nissan hiện chỉ có 3 mẫu xe gồm sedan Almera, bán tải Navara và SUV cỡ nhỏ Kicks. Trong đó, mẫu Kicks đã ngừng bán tại đại lý từ giữa năm 2024 trong khi thị trường quốc tế đã ra mắt phiên bản thế hệ mới.

#nissan #xe nhật #khai tử #nissan skyline

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe