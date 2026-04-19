Vinfast hợp tác với 14 đại lý xe máy điện Philippines, đẩy nhanh mở rộng mạng lưới trên toàn quốc

VinFast công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chiến lược với 14 đối tác đại lý xe máy điện tại Philippines. Thỏa thuận cho thấy khả năng bứt tốc của VinFast trong việc mở rộng mạng lưới bán lẻ, đồng thời tái khẳng định cam kết dài hạn của hãng trong việc thúc đẩy giao thông xanh và phát triển hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Philippines.

Để triển khai kế hoạch ra mắt sản phẩm vào tháng 6/2026, VinFast tiếp tục hợp tác với các đại lý phân phối xe máy hàng đầu Philippines bao gồm Wheeltek Motor Sales Corporation; Gentrade International Phils., Inc. (Transcycle); Superbikes Corporation; Motoxpress Sales Corporation; FMN Industrial Corp.; Eduhome Enterprise, Inc.; Keymotors Incorporated; Motorpro by Abenson Ventures Inc. and Aserco; Moto Atelier Inc.; Ciclo Suerte; HG Motorzone; HGC Main Marketing (Motorboy); BLC Cycle Parts Supply; và Auto Ten Trade & Services Corp. Đây đều là những đối tác có mạng lưới cửa hàng rộng khắp, năng lực vận hành tốt, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xe máy và có định hướng chuyển đổi xanh rõ ràng.

VinFast và các đối tác sẽ phối hợp triển khai nhanh hệ thống showroom trên toàn thị trường, hướng tới khai trương đồng loạt nhiều điểm bán ngay khi sản phẩm chính thức ra mắt. Đây sẽ là nền tảng để VinFast tăng tốc mở rộng mạng lưới bán hàng và dịch vụ trên toàn quốc.

Các showroom dự kiến được phát triển tại những khu vực có nhu cầu đi lại cao và tiềm năng chuyển đổi sang phương tiện xanh như Metro Manila, Metro Davao, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Metro Cebu, Bulacan và nhiều đô thị trọng điểm khác, đồng thời áp dụng thống nhất tiêu chuẩn vận hành và nhận diện toàn cầu của VinFast.

Trong giai đoạn đầu, các đại lý sẽ phân phối những dòng xe máy điện sử dụng pin đổi linh hoạt, bao gồm Evo, Feliz II, Viper, và các dòng xe mới dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Bên cạnh đó, VinFast sẽ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh và bổ sung thêm các mẫu xe mới để phù hợp hơn với điều kiện hạ tầng cũng như thói quen sử dụng của người tiêu dùng Philippines.

Philippines là một trong những thị trường xe máy lớn tại Đông Nam Á, với nhu cầu di chuyển cá nhân cao và tốc độ đô thị hóa nhanh. Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu biến động và xu hướng chuyển đổi sang các giải pháp bền vững ngày càng rõ nét, xe máy điện được đánh giá là một trong những hướng đi tiềm năng, đặc biệt khi đi kèm hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ.

VinFast tiên phong định hướng phát triển hệ sinh thái xe máy điện toàn diện tại Philippines, bao gồm mạng lưới đại lý, dịch vụ hậu mãi, giải pháp tài chính và hạ tầng năng lượng. Đáng chú ý, hãng đặt mục tiêu triển khai khoảng 30.000 tủ đổi pin trên toàn quốc trong thời gian tới, thông qua hợp tác với đối tác phát triển hạ tầng, nhằm mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện và linh hoạt cho người dùng.

Bà Võ Thị Cẩm Tú, Giám đốc điều hành VinFast Xe máy điện thị trường quốc tế, cho biết: “Việc hợp tác với 14 đại lý lớn tại Philippines là bước đi quan trọng nhằm nhanh chóng xây dựng nền tảng phân phối và dịch vụ vững chắc ngay từ giai đoạn đầu. Chúng tôi không chỉ mang đến các sản phẩm phù hợp với nhu cầu địa phương, mà còn phát triển hệ sinh thái đồng bộ, từ hạ tầng đổi pin đến hậu mãi, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng tiếp cận và sử dụng xe máy điện một cách dễ dàng, hiệu quả và bền vững”.

Đầu năm 2026, VinFast đã công bố kế hoạch mở rộng kinh doanh xe máy điện tại 5 thị trường quốc tế trọng điểm gồm Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia, như một phần trong chiến lược toàn cầu hóa hệ sinh thái sản phẩm xanh.

Trong những năm qua, VinFast từng bước xây dựng hiện diện tại các thị trường trọng điểm ở Đông Nam Á, bao gồm Philippines, thông qua danh mục ô tô điện đa dạng và các hợp tác chiến lược trong lĩnh vực hạ tầng và dịch vụ. Việc mở rộng sang mảng xe máy điện tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển xanh của hãng tại thị trường nói riêng và khu vực nói chung, đồng thời mở ra thêm lựa chọn linh hoạt cho người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh./.