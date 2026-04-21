Hyundai trình làng xe điện cỡ nhỏ mới

TPO - Hyundai Ioniq 3 được mô tả là mẫu xe điện cỡ nhỏ phục vụ nhu cầu sử dụng thực tế hàng ngày, kết hợp phạm vi hoạt động dài với không gian rộng rãi và tính thực dụng cao.

Hyundai Ioniq 3 là phiên bản thương mại phát triển từ Concept Three ra mắt năm ngoái, được hãng định vị là một chiếc hatchback khí động học với nhiều chi tiết mang phong cách crossover.

Ioniq 3 có chiều dài từ 4.155-4.170 mm tùy phiên bản, tương đương Hyundai Bayon. Tuy nhiên, xe có chiều dài cơ sở đạt 2.680 mm, ngang ngửa mẫu sedan cỡ C là Elantra.

Trong danh mục xe không phát thải của Hyundai, mẫu xe này nằm trên Inster và dưới Kona Electric, đồng thời được xem như phiên bản Ioniq 5 thu nhỏ.

So với bản concept, nhiều chi tiết táo bạo đã được lược bỏ để phù hợp sản xuất thương mại. Xe không còn cửa bất đối xứng kiểu Veloster, thay vào đó là cấu hình 5 cửa truyền thống nhằm tăng tính thực dụng.

Phần đầu nổi bật với cụm đèn LED tách tầng. Cụm 4 ô vuông phát sáng xuất hiện ở cả trước và sau, vốn là đặc điểm nhận diện của các dòng xe Hyundai hiện đại.

Phần đuôi xe được làm ngắn, kính hậu chia đôi bởi thanh ngang lớn tích hợp cánh gió tạo nên diện mạo khác biệt. So với bản concept, bản thương mại được bổ sung nhiều mảng ốp nhựa và đường nét cơ bắp hơn. Hyundai cho biết hệ số cản gió của xe đạt 0,263 Cd, mức đáng chú ý trong phân khúc.

Mẫu xe được giới thiệu là bản cao cấp N Line, nổi bật với cản trước/sau thể thao, bộ khuếch tán gió tích hợp, cánh gió sau và mâm hợp kim 19 inch riêng biệt.

Trong khi đó, bản tiêu chuẩn sử dụng mâm 16 inch. Các chi tiết như mui xe, cột A, ốp sườn và viền hốc bánh đều được sơn đen.

Điểm nhấn trong cabin là màn hình trung tâm nổi kích thước 14,6 inch, trong khi các phiên bản thấp hơn sử dụng màn hình 12,9 inch kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số nhỏ gọn. Tất cả đều chạy hệ điều hành Pleos mới của Hyundai, phát triển trên nền tảng của Google.

Hyundai vẫn duy trì hàng phím bấm vật lý phía trên cửa gió điều hòa, cùng các nút điều khiển xúc giác trên vô-lăng bản N. Cần số được tích hợp bên phải vô-lăng. Bệ trung tâm có hai tầng với hộc chứa đồ, giá để cốc và sạc không dây.

Một số tiện nghi đáng chú ý khác gồm khay chứa đồ trên táp-lô, ghế chỉnh điện có sưởi và thông gió, cửa gió hàng ghế sau, cửa sổ trời toàn cảnh, dàn loa Bose và gói hỗ trợ lái Hyundai SmartSense.

Khoang hành lý có dung tích 441 lít, đi kèm sàn kép và ngăn chứa đồ phụ kiểu Megabox.

Ioniq 3 sử dụng nền tảng E-GMP bản 400V, tương tự Kia EV3 và EV4. Khi ra mắt, xe sẽ có hai cấu hình dẫn động cầu trước. Phiên bản Standard Range trang bị mô-tơ điện công suất 144 mã lực, pin 42,2 kWh và phạm vi hoạt động 344 km theo chuẩn WLTP.

Trong khi đó, bản Long Range dùng mô-tơ 133 mã lực, pin 61 kWh và tầm hoạt động tối đa 496 km mỗi lần sạc. Cả hai phiên bản đều có mô-men xoắn 250 Nm.

Hãng xe Hàn Quốc được cho là đang phát triển biến thể hiệu suất cao Ioniq 3 N. Phiên bản này có thể sử dụng hai mô-tơ điện mạnh 288 mã lực, tương tự Kia EV3 GT-Line. Hệ thống khung gầm và điện tử dự kiến cũng được tinh chỉnh, đi kèm ngoại thất hầm hố hơn.

Hyundai Ioniq 3 sẽ bán ra tại châu Âu vào cuối năm nay. Khi mở bán, mẫu xe Hàn này sẽ cạnh tranh với loạt SUV điện cỡ nhỏ như Kia EV3, Mini Aceman, Renault 4 E-Tech, Ford Puma Gen-E, Jeep Avenger, Alfa Romeo Junior, Volvo EX30 và Opel Mokka Electric.

Ở nhóm hatchback điện, đối thủ của mẫu xe này còn có Renault 5 E-Tech, BYD Dolphin, MG4 EV và Volkswagen ID. Polo sắp ra mắt.

Tại Việt Nam, Hyundai Thành Công hiện mới phân phối một mẫu xe điện là Ioniq 5. Xe được lắp ráp trong nước, bán ra thị trường với giá khởi điểm từ 1,3 tỷ đồng.

