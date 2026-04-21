Tìm thấy nam sinh mất tích ở Tam Đảo sau hơn 36 giờ

Đức Anh
TPO - Sau hơn 36 giờ mất liên lạc khi leo núi tại Tam Đảo, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào rạng sáng nay.

Gần 6h sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Đại Nam) sau hơn 36 giờ mất tích tại khu vực rừng núi Tam Đảo.

Nguyễn Tuấn Anh đã được tìm thấy an toàn.

Theo thông tin từ hiện trường, ngay sau khi phát hiện, các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và hỗ trợ ban đầu cho nam sinh. Hiện tình trạng sức khỏe của Tuấn Anh đang được theo dõi.

Trước đó, tối 20/4, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù cho biết, địa phương đã huy động hơn 100 người, gồm lực lượng công an, quân sự, y tế và người dân, khẩn trương tìm kiếm nam sinh Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, Hà Nội) mất tích khi leo núi tại khu vực rừng núi Tam Đảo.

Các tổ công tác được trang bị flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng, tập trung vào những khu vực rừng rậm, địa hình hiểm trở. Tuy nhiên, đến 23h15 cùng ngày, ông Năm cho biết đang trực tiếp chỉ huy tại hiện trường nhưng do trời tối, sương mù dày nên flycam không thể hoạt động.

Theo ông Năm, ngoài lực lượng tại chỗ, gia đình Tuấn Anh cũng đã mời một đội tìm kiếm chuyên nghiệp từ Hà Nội lên hỗ trợ. Công an tỉnh Phú Thọ đã cử khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia tìm kiếm.

Nguyễn Tuấn Anh là sinh viên Trường Đại học Đại Nam, trú tại phường Định Công (Hà Nội). Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 19/4, Tuấn Anh mất liên lạc với gia đình khi cùng nhóm 10 người leo núi tại khu vực thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.

Trước đó, cả nhóm xuất phát từ chân núi dốc Rít từ sáng cùng ngày. Trong quá trình di chuyển, do địa hình rừng núi phức tạp, nam sinh bị lạc và mất liên lạc.

