Huy động hơn 100 người xuyên đêm tìm nam sinh Hà Nội mất tích ở Tam Đảo

TPO - Hơn 100 người cùng flycam gắn camera nhiệt được huy động để tìm kiếm một nam sinh 19 tuổi bị mất liên lạc khi leo núi tại Tam Đảo (Phú Thọ).

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong vào tối 20/4, ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù (Phú Thọ) cho biết, địa phương đã huy động hơn 100 người, gồm lực lượng công an, quân sự, y tế và người dân, khẩn trương tìm kiếm nam sinh Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, Hà Nội). Trước đó nam sinh này mất tích khi leo núi tại khu vực rừng núi Tam Đảo.

Các tổ công tác được trang bị flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng, tập trung vào những khu vực rừng rậm, địa hình hiểm trở. Đến 23h15 ngày 20/4, ông Năm cho biết, ông đang trực tiếp chỉ huy việc tìm kiếm tại hiện trường nhưng do trời tối, sương mù dày nên flycam không thể hoạt động. Lực lượng chức năng vẫn đang chạy đua với thời gian, phối hợp chặt chẽ nhằm sớm tìm thấy người mất tích.

Theo ông Năm, ngoài lực lượng tại chỗ, gia đình Tuấn Anh cũng đã mời một đội tìm kiếm chuyên nghiệp từ Hà Nội lên hỗ trợ. Đội tìm kiếm đang tiếp cận một số vị trí nghi ngờ.



Theo UBND xã Đạo Trù thông tin, Nguyễn Tuấn Anh là sinh viên Trường Đại học Đại Nam, trú tại phường Định Công (Hà Nội).

Khoảng 18h ngày 19/4, Tuấn Anh mất liên lạc với gia đình khi cùng nhóm 10 người leo núi tại khu vực thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù. Trước đó, cả nhóm xuất phát từ chân núi dốc Rít vào sáng cùng ngày. Trong quá trình di chuyển, do địa hình rừng núi phức tạp, nam sinh bị lạc và mất liên lạc.

Hiện UBND xã Đạo Trù đang tiếp tục huy động các lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm tại các khu vực nghi vấn.

Theo chính quyền địa phương, khu vực Tam Đảo thường xuất hiện sương mù dày, tầm nhìn hạn chế, nhất là vào chiều tối. Nhiều khu vực ít người qua lại, tín hiệu điện thoại yếu hoặc mất hoàn toàn, gây khó khăn cho việc liên lạc khi xảy ra sự cố. Thực tế đã có nhiều trường hợp du khách bị lạc khi tự ý trekking theo nhóm nhỏ, không có người dẫn đường.

Chính quyền khuyến cáo người dân và du khách khi leo núi cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị định vị, liên lạc, đi theo nhóm, thông báo lịch trình trước và hạn chế di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu.

Địa phương cũng đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến Nguyễn Tuấn Anh, khẩn trương báo cho UBND xã Đạo Trù hoặc cơ quan công an gần nhất; đồng thời có thể liên hệ trực tiếp với ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã (0982304999) hoặc Thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã (0984591888).