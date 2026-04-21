Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hiến kế tăng trưởng ‘hai con số’

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiếp tục chương trình kỳ họp, hôm nay (21/4), Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Tại phiên thảo luận chiều 20/4, các đại biểu đã phân tích về "trục" động lực mới liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây được coi là “chìa khóa” để Việt Nam bứt phá, không chỉ đạt mục tiêu tăng trưởng mà còn nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu trước các biến động toàn cầu.

Đại biểu Trần Văn Khải – Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh rủi ro thương mại, địa chính trị khó dự báo, bài toán cốt lõi của chúng ta là: đầu tư công phải nhanh hơn, nhưng quan trọng hơn là “thông minh hơn”, ưu tiên hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.

dai-bieu.jpg
Ảnh: QH

Ông Trần Văn Khải kiến nghị đổi mới cách làm dự án số trên cơ sở xây dựng danh mục dự án trọng điểm thực hiện Nghị quyết 57 theo kiến trúc tổng thể quốc gia; triển khai theo mô-đun, tiêu chuẩn mở, nghiệm thu theo chỉ số đầu ra. Đồng thời áp dụng mua sắm theo kết quả để rút ngắn chu kỳ thiết kế đấu thầu, giảm rủi ro lạc hậu.

Trong khi đó, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trịnh Xuân An nhìn nhận, môi trường thể chế chưa thực sự thuận lợi để doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển và lớn lên. Doanh nghiệp có thể chấp nhận rủi ro thị trường, nhưng rất khó yên tâm khi môi trường pháp lý còn tiềm ẩn những yếu tố bất định.

Từ đó, ông đề nghị chuyển mạnh từ tư duy “quản lý doanh nghiệp” sang “đồng hành cùng doanh nghiệp”, tập trung giảm chi phí tuân thủ, giảm rủi ro pháp lý, đồng thời thiết kế các cơ chế hỗ trợ thực chất để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được vốn, đất đai và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị…

Nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh tế tư nhân, đại biểu Phạm Trọng Nhân (Đoàn TPHCM) cũng cho rằng, chúng ta cũng cần bảo đảm pháp lý để khu vực được xác định là động lực quan trọng nhất có đủ năng lực thực chất cho kiến tạo phát triển.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (Đoàn Nghệ An) cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục quyết liệt hơn trong việc cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, cần chuyển mạnh từ đơn giản hóa sang cắt giảm thực chất.

“Trước mắt, cần tập trung rà soát các thủ tục tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân, có sức lan tỏa lớn đến toàn nền kinh tế, như đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường…”, ông Hiếu cho hay.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe