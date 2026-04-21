Cần 802.868 tỷ đồng để làm đường cao tốc trong giai đoạn 2026-2030

TPO - “Trong giai đoạn 2026-2030, tập trung nguồn lực đầu tư các tuyến cao tốc, nâng cấp từ hai làn, bốn làn hạn chế lên bốn làn hoặc sáu làn theo quy hoạch với chiều dài 1.721 km. Nhu cầu vốn khoảng 802.868 tỷ đồng”, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết.

Chiều 20/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề về hạ tầng giao thông được đại biểu Quốc hội nêu trong phiên thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV đã khẳng định, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông là một trong những động lực để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Cụ thể, đối với đường bộ cao tốc, theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, quy hoạch định hướng đến năm 2050, sẽ có 43 tuyến với chiều dài 8.993 km. Trong số này, có 6.539 km được đầu tư trước năm 2030; còn lại đầu tư trong giai đoạn từ 2030 đến 2050.

Tính đến nay, cả nước đã khai thác và thông xe kỹ thuật là 3.345 km đường bộ cao tốc. Trong đó, quy mô hai làn xe là 548 km (16%); bốn làn xe hạn chế là 1.559 km (47%); trên bốn đến sáu làn xe cao tốc hoàn chỉnh là 1.238 km (37%).

Ông Trần Hồng Minh cho biết, hiện nay đang triển khai chuyển tiếp 1.252 km và dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Trong đó, Bộ Xây dựng thực hiện 153 km bao gồm cả hầm; các địa phương và Bộ Quốc phòng thực hiện 1.099 km. Về phương thức đầu tư, đầu tư công là 611 km; đầu tư PPP là 641 km.

“Trong giai đoạn 2026-2030, tập trung nguồn lực đầu tư các tuyến cao tốc, nâng cấp từ hai làn, bốn làn hạn chế lên bốn làn hoặc sáu làn theo quy hoạch với chiều dài 1.721 km. Nhu cầu vốn khoảng 802.868 tỷ đồng”, ông Trần Hồng Minh nói.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng thông tin, về lĩnh vực đường sắt, theo quy hoạch mạng lưới được phê duyệt sẽ gồm 25 tuyến với tổng chiều dài 6.658 km. Trong đó, có 7 tuyến hiện có, dài 2.510 km; xây dựng mới 18 tuyến, dài 4.148km.

Trong thời gian tới, theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, sẽ tập trung phát triển các tuyến đường sắt quốc gia như: Hà Nội - TPHCM; Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Hà Nội - Lạng Sơn; Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái; TPHCM - Cần Thơ - Cà Mau.

Riêng về đường sắt đô thị, Bộ trưởng Xây dựng cho biết, đến nay hoàn thành 3 tuyến. Trong đó, TPHCM hoàn thành 1 tuyến. Hà Nội hoàn thành 2 tuyến, trong đó tuyến Nhổn – Ga Hà Nội mới hoàn thành một phần. “Trong 10 năm, chúng ta thi công được 41km”, ông Trần Hồng Minh nhận xét.

Các tuyến đường sắt đô thị còn lại, theo ông Trần Hồng Minh, tại Hà Nội có khoảng 18 tuyến, TPHCM có khoảng 12 tuyến. “Tổng cộng 30 tuyến, với tổng chiều dài 2.224 km, trong đó tại Hà Nội là 1.052km, tại TPHCM là 1.172km”, ông Minh nói thêm, nêu rõ, tổng vốn đầu tư trong giai đoạn này là 743.907 tỷ đồng.

Về hàng không, Bộ trưởng Xây dựng thông tin, theo quy hoạch, có 31 cảng hàng không, trong đó 15 cảng quốc tế, 16 cảng nội địa, tổng công suất phục vụ 294 triệu hành khách/năm. Đến năm 2050, sẽ có 34 cảng hàng không, với công suất quy hoạch phục vụ 533 triệu hành khách/năm.

“Hiện nay, chúng ta có 22 cảng hàng không, đáp ứng công suất phục vụ 155 triệu hành khách/năm”, ông Minh nói và nêu rõ, định hướng thời gian tới, đầu tư công trong lĩnh vực này sẽ thấp, chủ yếu phục vụ nâng cấp, sửa chữa, còn lại sẽ đầu tư theo hình thức PPP để phát triển.