Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Vì sao phải chia nhỏ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng?

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định chia dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng thành nhiều dự án thành phần, giao rõ trách nhiệm cho từng bên nhằm đẩy nhanh tiến độ, huy động vốn linh hoạt và bảo đảm hoàn thành trước năm 2030.

Theo Quyết định của Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Đường sắt được giao làm chủ đầu tư hai dự án thành phần chính: Dự án thành phần 1 đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 2.300 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng công trình đường sắt, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 155.500 tỷ đồng.

Hai dự án thành phần vừa nêu được coi là hạt nhân kỹ thuật và kết cấu hạ tầng chính của toàn tuyến, quyết định đến tiến độ, chất lượng và khả năng khai thác sau này.

Đối với các công trình điện có điện áp từ 110 kV trở lên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao chủ trì triển khai các tiểu dự án di dời hạ tầng điện, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 4.590 tỷ đồng.

sieu-du-an-duong-sat-hon-8-ty-usd-noi-voi-trung-quoc-chuan-bi-trien-khai-nhung-gi-7610-845.jpg
Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh minh họa: AI.

Song song đó, UBND tỉnh, thành phố nơi tuyến đi qua sẽ chủ trì công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật (gồm điện dưới 110kV, nước, viễn thông...). Tổng mức đầu tư sơ bộ cho từng địa phương được phân bổ như sau: Lào Cai khoảng 8.200 tỷ đồng; Phú Thọ hơn 12.360 tỷ đồng; Hà Nội hơn 5.650 tỷ đồng; Bắc Ninh gần 1.090 tỷ đồng; Hưng Yên hơn 2.320 tỷ đồng; Hải Phòng gần 11.220 tỷ đồng

Các địa phương được khuyến khích chủ động ứng vốn ngân sách để thực hiện sớm công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm tiến độ thi công toàn tuyến.

Vụ Kế hoạch - Tài chính được giao chủ trì, phối hợp tham mưu Bộ Xây dựng cân đối và bố trí nguồn vốn phù hợp với tiến độ từng dự án, đảm bảo không để ách tắc trong giai đoạn triển khai. Các cơ quan như Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường sắt Việt Nam, Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu xây dựng cũng được giao nhiệm vụ phối hợp, giám sát quá trình thực hiện đúng quy định pháp luật.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1038/QĐ-BXD ngày 8/7/2025, cập nhật phương án phân chia và giao nhiệm vụ phù hợp với tiến độ thực tế cũng như yêu cầu triển khai của Chính phủ và Quốc hội.

Theo Nghị quyết 187/2025/QH15 của Quốc hội, dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài gần 420km có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới (tỉnh Lào Cai), điểm cuối tại ga Lạch Huyện (TP. Hải Phòng) với tổng vốn hơn 203.230 tỷ đồng (tương đương 8,37 tỷ USD), dự kiến khởi công ngày 19/12 tới và phấn đấu hoàn thành chậm nhất năm 2030.

Tuyến đường sắt sẽ có tốc độ thiết kế 160 km/h trên đoạn chính tuyến ga Lào Cai - ga cảng Lạch Huyện, 80 km/h cho đoạn Lào Cai - các đoạn tuyến nhánh, 120 km/h đối với đoạn đi qua Hà Nội và đi trùng với đường sắt vành đai phía Đông.

Khi hoàn thành, tuyến đường sắt này sẽ tăng năng lực vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm chi phí logistics, đồng thời chia sẻ áp lực với hệ thống đường bộ và cảng biển khu vực phía Bắc. Đây là tuyến đường sắt duy nhất kết nối trực tiếp vùng Tây Bắc với cảng nước sâu Hải Phòng, đóng vai trò then chốt trong mạng lưới vận tải liên vùng và kết nối thương mại quốc tế.

Theo các chuyên gia, cùng với việc tuyến đường sắt hoàn thiện, khu vực dọc hành lang Hà Nội - Hưng Yên - Hải Phòng sẽ hình thành chuỗi đô thị - công nghiệp - logistics liên kết, trở thành trục phát triển động lực mới của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Lộc Liên
#đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng #dự án đường sắt Việt Nam #phân chia dự án giao thông #hạ tầng đường sắt #phát triển vùng Bắc Bộ #đầu tư giao thông Việt Nam #quản lý dự án đường sắt

Xem thêm

Cùng chuyên mục