Lần theo chiếc xe đạp, Công an tìm thấy học sinh mất tích cách nhà 20km

Nguyễn Dũng
TPO - Nhận tin báo học sinh lớp 6 rời nhà, mất liên lạc trong trạng thái tâm lý bất ổn, Công an phường Đông Hưng Thuận, TPHCM đã khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm. Lần theo manh mối từ chiếc xe đạp và bộ đồng phục, chỉ sau hơn 4 giờ, cháu bé được tìm thấy cách nhà hơn 20km.

Ngày 21/4, Công an phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) cho biết đã tìm thấy một học sinh lớp 6 rời khỏi nhà, mất liên lạc trước đó, sau quá trình khẩn trương truy tìm.

Thông tin bé Thiện mất tích được người nhà dán nhiều nơi trên đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 20/4, chị Trần Vũ Phương Trang (SN 1993, ngụ khu phố 53, phường Đông Hưng Thuận) đến Công an phường trình báo việc con trai là cháu Thiện (SN 2014, học sinh lớp 6 Trường PBC) rời khỏi nhà từ trưa 18/4 bằng xe đạp nhưng chưa trở về, khiến gia đình lo lắng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, nhanh chóng họp khẩn, triển khai lực lượng tìm kiếm. Nhiều tổ công tác được phân công rà soát tại nhà người thân, bạn bè, tiệm Internet, khu vui chơi; đồng thời làm việc với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để thu thập thông tin.

Song song đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh thông báo tìm kiếm trên mạng xã hội và các kênh nội bộ, đồng thời trấn an tinh thần gia đình.

Từ manh mối là chiếc xe đạp và bộ đồng phục học sinh, sau hơn 4 giờ tích cực truy tìm, đến khoảng gần 17 giờ cùng ngày, Công an phường đã xác định và tìm thấy cháu Thiện tại khu vực phường An Hội Tây, cách nhà hơn 20 km.

Qua làm việc, cháu Thiện cho biết bỏ nhà đi do buồn chuyện gia đình và bị bạn bè trêu chọc, dẫn đến tâm lý tiêu cực. Sau đó, Công an phường đã đưa cháu về trụ sở, liên hệ gia đình đến đón, đồng thời phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh về kỹ năng quản lý, chăm sóc con em; động viên cháu ổn định tâm lý.

Vụ việc là lời nhắc nhở các gia đình và nhà trường cần tăng cường quan tâm, chia sẻ với học sinh, kịp thời nắm bắt diễn biến tâm lý để phòng ngừa những tình huống đáng tiếc.

#Học sinh #Học sinh mất tích #Tìm kiếm học sinh mất tích #Công an #Gia đình #Xe đạp #Buồn chuyện gia đình #Khu phố #S0S #Tâm lý #Hoang mang tâm lý

