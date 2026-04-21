Iran tuyên bố không đàm phán bởi 'những lời đe dọa’, sẵn sàng tung ra 'quân bài mới'

Quỳnh Như

TPO - Iran tuyên bố không chấp nhận đàm phán dưới sức ép từ Mỹ, đồng thời cảnh báo đã chuẩn bị những "quân bài mới" trên thực địa trong bối cảnh căng thẳng leo thang và tiến trình đối thoại rơi vào bất định.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X sáng sớm thứ Ba (21/4), Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi những "ảo tưởng chiến lược".

"Ông Trump, bằng cách áp đặt lệnh phong tỏa và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, trong ảo tưởng của chính mình, muốn biến bàn đàm phán biện minh cho việc tái khởi động xung đột", ông Qalibaf nhấn mạnh.

i.jpg
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf.

Quan chức Iran khẳng định, các chiến thuật tạo sức ép sẽ không mang lại kết quả tại bàn đàm phán.

"Chúng tôi không chấp nhận đàm phán bởi những lời đe dọa... Trong hai tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tung ra những quân bài mới trên chiến trường", ông nói thêm.

Những phát biểu cứng rắn này được Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán tiếp theo giữa Tehran và Washington rơi vào trạng thái bất định, sau khi Mỹ bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được hai tuần trước, bao gồm việc áp đặt phong tỏa hải quân và tấn công một tàu của Iran tại Vịnh Oman.

Trước đó, vào thứ Hai (20/4), Tổng thống Masoud Pezeshkian đã bác bỏ tối hậu thư từ phía Mỹ, khẳng định Iran sẽ không khuất phục trước sức ép quân sự hay ngoại giao.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho biết phái đoàn Washington dự kiến tới Islamabad vào hôm nay để tham gia vòng đàm phán mới. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng áp lực khi tuyên bố Mỹ đã đưa ra "một thỏa thuận công bằng", đồng thời cảnh báo về các biện pháp cứng rắn nếu Iran không chấp nhận.

"Chúng tôi đang đưa ra một thỏa thuận rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận vì nếu không, Mỹ sẽ phá hủy mọi nhà máy điện và mọi cây cầu ở Iran", ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội.

Iran khẳng định sẽ quyết định 'cách thức tiến hành'

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Iran đang "xem xét mọi khía cạnh" và "sẽ quyết định cách thức tiến hành tiếp theo", đồng thời đề cập đến các vấn đề liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran một lần nữa đánh giá cao "sự hỗ trợ và trung gian hòa giải" của Pakistan trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Tuy nhiên, họ cho rằng "các hành động khiêu khích" và việc Mỹ tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn là trở ngại lớn đối với nỗ lực ngoại giao.

Iran cảnh báo "tính toán sai lầm" của Mỹ

Mohammad Mokhber, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo "bất kỳ tính toán sai lầm nào" của Mỹ sẽ dẫn đến "sự trừng phạt cuối cùng".

"Chúng tôi cảnh giác để các cuộc đàm phán không trở thành vỏ bọc cho chiến lược chiến tranh tiêu hao và kéo dài... Ngoại giao chỉ phát huy hiệu quả khi gắn liền với thực địa, và sức mạnh là yếu tố không thể thiếu đối với mỗi quốc gia", ông nói.

CNN
