Tổng thống Mỹ Trump tin Iran sẽ ngồi vào bàn đàm phán

TPO - Trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại trên chương trình phát thanh “The John Fredericks Show”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Tehran sẽ ngồi vào bàn đàm phán, đồng thời cảnh báo về hậu quả nếu họ không làm vậy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Họ sẽ đàm phán, nếu không, họ sẽ gặp phải những vấn đề chưa từng có”, tổng thống Mỹ cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 20/4.

“Hy vọng họ sẽ đạt được một thỏa thuận công bằng và xây dựng lại đất nước của mình”, ông Trump tiếp tục, nói thêm rằng khi đó, “họ sẽ không có vũ khí hạt nhân”.

Trước khi kết thúc cuộc gọi, ông Trump tiếp tục lý giải cho hành động quân sự của mình. “Và tôi phải nói rằng chúng ta không có lựa chọn nào khác ở Iran”, ông nói. “Không phải là chúng ta có lựa chọn. Chúng ta buộc phải làm vậy”.

“Chúng ta đã làm rất tốt, chúng ta sẽ kết thúc chuyện này, và mọi người sẽ hài lòng”, ông Trump nói thêm trước khi cúp máy.

Khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn

Trước đó cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Tổng thống Trump nói rằng ông coi lệnh ngừng bắn với Iran đã kết thúc, nhưng ông "rất khó có khả năng" gia hạn thêm nếu không đạt được thỏa thuận.

“Tôi sẽ không vội vàng ký một thỏa thuận tồi. Chúng ta có đủ thời gian", ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu ông có dự đoán cuộc xung đột sẽ nối lại ngay lập tức nếu hai bên không đạt được thỏa thuận hay không, ông Trump trả lời: “Nếu không có thỏa thuận, tôi nghĩ là sẽ như vậy”.

Trước đó, Tổng thống Trump nhiều lần thay đổi quan điểm về việc có đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn hay không. Trong một buổi hỏi đáp với các phóng viên tuần trước, ông đã được hỏi năm lần về việc có gia hạn lệnh ngừng bắn hay không, và đưa ra ba câu trả lời khác nhau.

Một thỏa thuận 'tốt hơn nhiều'

Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Trump cho biết “một thoả thuận tiềm năng với Iran sẽ tốt hơn nhiều so với JCPOA”, ám chỉ thoả thuận hạt nhân giữa cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tehran.

Ông Trump gọi JCPOA là “một trong những thỏa thuận tồi tệ nhất từng được thực hiện liên quan đến an ninh quốc gia chúng ta”. Tổng thống Trump lập luận rằng cách tiếp cận của ông sẽ ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và đảm bảo an ninh khu vực rộng lớn hơn.

Tổng thống Trump cũng nhắc đến việc giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran và các khoản chuyển tiền trước đây, đồng thời cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào dưới chính quyền của ông sẽ khác về cấu trúc và kết quả.

“Thoả thuận đó là con đường chắc chắn sẽ dẫn đến vũ khí hạt nhân. Điều này sẽ không lặp lại với thoả thuận mà chúng ta đang xây dựng”, ông Trump nói. “Ngoài ra, hàng trăm tỷ đô la đã được trả cho Iran. Nếu tôi không chấm dứt thỏa thuận đó, vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng chống lại Israel và khắp Trung Đông, bao gồm cả các căn cứ quân sự quý giá của Mỹ”.

Thỏa thuận hạt nhân Iran thời cựu Tổng thống Mỹ Obama được ký kết năm 2015 nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Thỏa thuận bao gồm việc giảm số lượng máy ly tâm và kho dự trữ uranium, cùng với các cuộc thanh sát quốc tế.

Tổng thống Trump đã từ bỏ thỏa thuận và tái áp đặt các lệnh trừng phạt vào năm 2018. Trước đó, theo báo cáo của cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, Iran đã tuân thủ các giới hạn trong thỏa thuận.