Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Huế áp lệnh cấm xe tải từ 3,5 tấn

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ ngày 30/4, TP. Huế sẽ chính thức áp dụng lệnh cấm xe tải có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên lưu thông vào khu vực trung tâm và nội đô trong giờ cao điểm nhằm giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Ngày 20/4, Sở Xây dựng TP. Huế ban hành văn bản cấm xe tải từ 3,5 tấn lưu thông vào khu vực trung tâm, nội đô thành phố vào các giờ cao điểm.

Biện pháp này được thực hiện theo kết luận của ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế, tại cuộc họp phân luồng giao thông trên địa bàn thành phố.

TP. Huế sẽ chính thức áp dụng lệnh cấm xe tải có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên vào khu vực trung tâm, nội đô kể từ ngày 30/4.

Xe tải từ 3,5 tấn trở lên sẽ bị cấm lưu thông vào khu vực trung tâm và nội đô (địa bàn hai quận cũ Phú Xuân và Thuận Hóa) vào khung giờ cao điểm buổi sáng từ 6h đến 8h và buổi chiều từ 16h30 đến 18h30 hàng ngày.

Thành phố sẽ tiến hành cắm biển báo cấm tại nhiều vị trí quan trọng gồm đường Lý Thái Tổ (Km 819+830 Quốc lộ 1), nút giao Quốc lộ 1 với cầu vượt Thủy Dương, các nút giao với đường tỉnh 28 và đường tỉnh 10A, đường Nguyễn Gia Thiều, nút giao Tăng Bạt Hổ với Đinh Tiên Hoàng - Lê Duẩn, cầu Nguyễn Hoàng với đường Kim Long - Bùi Thị Xuân, cùng nhiều nút giao khác.

Trong thời gian bị cấm, các xe tải phải di chuyển theo tuyến vành đai thay thế, gồm: Quốc lộ 1 - cầu vượt Thủy Dương - đường tỉnh 28 - đường tỉnh 10A - cầu Chợ Dinh - Nguyễn Gia Thiều - Tăng Bạt Hổ - Quốc lộ 1 (đoạn giao đường Lê Duẩn) và ngược lại.

Sở Xây dựng TP. Huế cho biết sẽ hoàn tất việc lắp đặt biển báo trước ngày 29/4. Quy định cấm chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 30/4.

Ngọc Văn
#cấm xe tải #trọng tải #giờ cao điểm #giảm ùn tắc giao thông #áp dụng #TP. Huế #Sở Xây dựng #Quốc lộ 1

