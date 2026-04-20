Giữa biến động xăng dầu, hãng xe Nhật bứt phá doanh số, gia tăng khuyến mại

Giữa làn sóng xe điện và biến động giá xăng dầu, Toyota vẫn giữ vị thế là hãng xe ngoại bán chạy nhất tháng 3 nhờ giá trị thực dụng cùng các chương trình ưu đãi thiết thực cho khách hàng.

Thị trường năng lượng trong thời gian gần đây liên tục chứng kiến những đợt điều chỉnh giá mạnh mẽ do ảnh hưởng từ tình hình địa chính trị thế giới, tạo nên áp lực tâm lý không nhỏ cho người tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, phân khúc xe xanh đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự góp mặt của nhiều hãng xe và đa dạng cấu hình. Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh thực tế, các dòng xe Toyota vẫn giữ vững vị thế và được khách hàng tin tưởng lựa chọn, đưa thương hiệu Nhật Bản trở thành hãng xe ngoại bán chạy nhất tháng 3 vừa qua.

Yaris Cross là mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường tháng 3.

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số các thành viên trong tháng 3/2026 đạt 31.351 xe, tăng trưởng gấp đôi so với tháng trước đó. Toyota dẫn đầu khối VAMA với 8.143 xe bán ra, chiếm 26,5% thị phần. Các mẫu xe chủ lực như Vios (1.004 xe), Yaris Cross (2.378 xe) và Innova Cross (1.576 xe) tiếp tục đóng góp lớn vào tổng doanh số. Đặc biệt, các phiên bản Hybrid ghi nhận mức tăng gấp 3 lần với 2.193 xe, cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các dòng xe xanh tiết kiệm nhiên liệu giữa bối cảnh giá xăng dầu biến động.

Bài toán tài chính được hóa giải

Nối tiếp chương trình ưu đãi tháng 3, trong tháng 4/2026, Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc tiếp tục duy trì nhiều ưu đãi tạo “đòn bẩy” tài chính, trực tiếp tháo gỡ rào cản chi phí cho những khách hàng còn đang phân vân.

Điểm nhấn lớn nhất chính là chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ cho xe Veloz Cross, Avanza Premio, Vios và Yaris Cross. Trong đó, 2 mẫu xe BMPV được áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Giá trị mức hỗ trợ tối đa lên đến 75 triệu đồng với Veloz Cross và 70 triệu đồng với Avanza Premio. Hai mẫu xe còn lại nhận mức hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Ưu đãi này trừ trực tiếp vào chi phí lăn bánh, giúp tháo gỡ một phần áp lực tài chính cho khách hàng.

Veloz Cross và Avanza Premio hưởng ưu đãi lớn nhất tháng 3.

Với khách hàng mua xe trả góp, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cung cấp các gói vay với mức lãi suất ưu đãi giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận xe mới. Người mua có thể trả góp với lãi suất chỉ từ 6,49%/năm cố định trong 6 tháng đầu áp dụng cho một danh mục sản phẩm phong phú từ Vios, Innova Cross, Corolla Cross, Yaris Cross, Hilux đến Camry HEV, Corolla Altis HEV và Alphard HEV. Đặc biệt, Toyota vẫn duy trì gói vay “trả trước 0 đồng” áp dụng cho tất cả các xe, với lãi suất ưu đãi cố định trong 2 năm đầu. Vay 100% giá trị xe hướng đến nhóm khách hàng là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, hoặc nhân viên các doanh nghiệp lớn, cũng như các đối tác, đại lý và nhà cung cấp của Toyota. Chính sách này giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận xe mới mà không lo chi phí ban đầu đồng thời giảm áp lực trả góp trong một thời gian dài.

Góc nhìn thực tế từ những người cầm lái

Dưới góc nhìn của những tài xế chạy xe dịch vụ, mỗi phút chạy trên đường đều mang lại thu nhập, do đó, chiếc xe hay hỏng vặt hoặc lỗi sẽ không nằm trong “tầm ngắm”. Anh Nguyễn Minh Đức, chủ doanh nghiệp vận tải ở Phú Thọ, cho biết sau khi sử dụng qua nhiều dòng xe, anh quyết định đầu tư thêm 5 xe Veloz Cross, Avanza Premio và Innova Cross vì chi phí bảo dưỡng của Toyota cạnh tranh hơn các xe cùng phân khúc. Hệ thống đại lý rộng khắp cùng linh kiện phụ tùng phổ biến giúp xe gần như không bao giờ rơi vào tình trạng “nằm xưởng” chờ bảo dưỡng hay sửa chữa, một lợi thế chỉ có ở các hãng xe có nền tảng lâu đời tại Việt Nam.

Yaris Cross HEV tiết kiệm nhiên liệu, giúp người dùng giảm thiểu chi phí hàng tháng.

Ở góc độ sử dụng gia đình, chị Hoàng Lan tại TP.HCM chia sẻ rằng chiếc Yaris Cross không chỉ mang lại sự an tâm nhờ hệ thống an toàn Toyota Safety Sense khi di chuyển trong đô thị đông đúc, mà còn là người bạn đường cho những chuyến đi xa. Chị cho biết thêm: “Từ ngày dùng xe, gia đình tôi hoàn toàn hài lòng với khả năng vận hành, tiện ích và không gian rộng rãi cho 4 thành viên cùng hành lý. Tôi dùng bản Hybrid có mức tiêu hao nhiên liệu rất thấp giúp gia đình tiết kiệm được một khoản chi phí hàng tháng”.

Dịch vụ hậu mãi tạo nên lòng tin vững chắc

Chất lượng dịch vụ - yếu tố “giữ chân” người dùng xe Toyota.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, hệ thống dịch vụ hậu mãi luôn được Toyota chú trọng và coi đó là kim chỉ nam để giữ chân khách hàng qua nhiều thế hệ. Điều giá trị khi lựa chọn xe Toyota không chỉ dừng lại ở độ bền của động cơ hay khung gầm mà còn thể hiện ở quy trình bảo dưỡng chuyên nghiệp, minh bạch và thái độ phục vụ chuẩn tinh thần Omotenashi – tận tâm từ những điều nhỏ nhất. Việc hãng liên tục cải tiến quy trình, áp dụng công nghệ số vào quản lý dịch vụ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và tối ưu hóa chi phí cho người dùng, tạo nên sự thuận tiện tối đa trong nhịp sống hối hả.

Hiện nay, Toyota sở hữu mạng lưới 87 đại lý trên toàn quốc, đảm bảo khách hàng luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời dù ở bất cứ đâu. Sự đầu tư bài bản vào đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại giúp mỗi chiếc xe rời xưởng luôn ở trạng thái vận hành tốt nhất.

Trong một kỷ nguyên mà công nghệ thay đổi từng ngày, những giá trị bền vững và thực dụng Toyota mang lại vẫn là chiếc neo vững chắc cho người tiêu dùng Việt. Với những ưu đãi trong tháng 4/2026, Toyota một lần nữa khẳng định rằng để duy trì vị thế dẫn đầu, thương hiệu không chỉ cần bước đi đột phá mà cần cả sự thấu hiểu và đồng hành tận tụy cùng khách hàng trên mọi hành trình.