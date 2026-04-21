Chiếc Mercedes S63 bị ‘bỏ rơi’ 10 năm trên vỉa hè Hà Nội có giá bao nhiêu?

Lê Tuấn
TPO - Mẫu xe sang Mercedes-Benz S63 AMG từng có giá mua mới không dưới 8 tỷ đồng, nhưng giờ đây chỉ ngang một mẫu xe cỡ A.

Ngày 20/4, cơ quan chức năng đã cẩu chiếc Mercedes-Benz S63 AMG bị ‘bỏ quên’ suốt 10 năm khỏi vỉa hè đường Hoàng Minh Giám.

Cơ quan chức năng cho biết, chiếc xe sang này là tang vật của một vụ án do Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý. Việc di dời phương tiện nhằm phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, mạng xã hội làn truyền hình ảnh chiếc Mercedes-Benz S63 AMG bị 'bỏ rơi' trên vỉa hè đường Hoàng Minh Giám, Hà Nội suốt gần 10 năm.

Chiếc Mercedes-Benz S63 AMG nằm phơi nắng mưa trên vỉa hè trong khoảng 10 năm. Ảnh: Nam Anh

Người dân tại khu vực này cho biết, chiếc xe vẫn gần như nguyên trạng, không bị mất gương, cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm hay di dời.

Vào năm 2025, khi khu phố lát lại vỉa hè, công nhân đã dùng cẩu di chuyển xe sang một bên để thi công. Chiếc xe sau đó lại được đưa về đúng vị trí cũ; các bánh xe được kê cẩn thận.

Khảo sát trên một số diễn đàn mua bán ô tô đã qua sử dụng, số lượng S63 AMG thế hệ W221 như chiếc bị bỏ rơi là rất ít. Trong đó, có một chiếc thuộc đời 2010 được rao bán với giá 499 triệu đồng, tức chỉ ngang một số mẫu xe cỡ A. Người bán cũng cho biết chiếc S63 này khi mua mới có giá lăn bánh hơn 8 tỷ đồng.

Trên một trang thông tin mua bán ô tô đã qua sử dụng khác, mẫu xe sang cũ này được rao bán với giá dao động khoảng 400-699 triệu đồng, tùy tình trạng và năm sản xuất.

Một số chiếc S63 cũ được rao bán trên thị trường xe cũ.

Với chiếc S63 vừa bị cẩu đi ở Hà Nội, dù không bị tháo dỡ các bộ phận quan trọng, song vẫn không tránh khỏi tình trạng xuống cấp do ảnh hưởng của thời tiết.

Lốp xe xẹp, ngoại thất bạc màu và nhiều chi tiết nội thất để lộ rõ dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài bị bỏ quên. Với những chiếc xe có hiện trạng ‘tệ’ như vậy, giá trị của xe chắc chắn sụt giảm nếu được bán lại, hoặc sẽ tốn rất nhiều chi phí để sửa chữa, tân trang.

