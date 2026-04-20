Manh động sau va chạm giao thông, người đàn ông lộ ra hàng loạt vi phạm

TPO - Sau va chạm giao thông với một shipper, người đàn ông ở tỉnh Tây Ninh có hành vi đe dọa, hung hãn đạp ngã xe đối phương rồi rời khỏi hiện trường. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện người này sử dụng biển số giả, không có giấy phép lái xe...

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã xác minh, làm rõ vụ va chạm giao thông gây bức xúc dư luận xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt (khu phố 4, phường Long Hoa).

Trước đó vào tối 19/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ va chạm khi đang lưu thông giữa một người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số 70B1-578.XX và một shipper. Sau khi va chạm, người đàn ông cự cãi, hung hãn đe dọa, đạp ngã xe máy của shipper rồi điều khiển xe rời khỏi hiện trường trước khi lực lượng công an có mặt.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh chụp từ clip)

Theo trình bày của shipper, vụ va chạm không gây thương tích, phương tiện chỉ trầy xước nhẹ nên không yêu cầu bồi thường nhưng đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý các vi phạm của người liên quan.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng phối hợp Công an phường Long Hoa khẩn trương xác minh.

Quá trình truy tìm gặp khó khăn do đối tượng sử dụng biển số giả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 20/4, lực lượng chức năng đã xác định được người điều khiển phương tiện là H.V.L. (SN 1973, ngụ phường Long Hoa) và mời về cơ quan công an làm việc.

Ông L. (bên trái) làm việc với lực lượng chức năng.

Tại cơ quan công an, ông L. thừa nhận hành vi nóng nảy dẫn đến cự cãi sau va chạm, đồng thời cam kết không tái phạm và sẵn sàng bồi thường nếu phía bị va chạm yêu cầu.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý ông L. về nhiều lỗi vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe. Hiện phương tiện liên quan đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.