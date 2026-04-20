Công an triệt phá hàng loạt vụ án ma túy ở Đồng Nai

TPO - Ngày 20/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, qua công tác tuần tra, kiểm soát và quản lý địa bàn, lực lượng công an các cấp đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, ngày 15/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Công an tỉnh Đồng Nai) trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện hai đối tượng L.H.H. (29 tuổi, ngụ TP.HCM) và L.Q.Q. (32 tuổi, ngụ Cà Mau) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an xã Thống Nhất tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lực lượng CSGT Đồng Nai qua tuần tra, kiểm soát phát hiện 2 đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy (ảnh: CACC)

Trong các ngày 8 và 9/4, qua tuần tra kiểm soát, Công an xã Thuận Lợi phát hiện, bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cũng trong ngày 9/4, tại xã Sông Ray, lực lượng công an phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Đối tượng được xác định là Nguyễn Đức Tín (SN 1995, trú xã Xuân Đông). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khẩu trang Tín đang đeo có giấu 4 đoạn ống hút nhựa hàn kín hai đầu, bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy; trong túi quần có một kim tiêm đã qua sử dụng. Tại cơ quan công an, Tín khai nhận số chất trên là heroin, mua về để sử dụng.

Trước đó vào ngày 6/4, trong quá trình kiểm tra việc chấp hành biện pháp cai nghiện tại gia đình và cộng đồng đối với Nguyễn Kim Thông (SN 1991, trú xã Sông Ray), lực lượng công an phát hiện đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ một kim tiêm đã qua sử dụng cùng nhiều túi nylon chứa chất nghi là ma túy, gồm heroin và ma túy tổng hợp (Methamphetamine).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thông, công an tiếp tục phát hiện, thu giữ số lượng lớn ma túy được cất giấu tinh vi, gồm 108 đoạn ống hút nhựa hàn kín chứa heroin cùng một gói heroin khác. Theo lời khai, Thông dù đang trong thời gian chấp hành quyết định cai nghiện tại gia đình vẫn tiếp tục sử dụng ma túy, đồng thời móc nối với các đối tượng khác để mua về chia nhỏ, bán lại cho người nghiện nhằm thu lợi.

Cùng ngày 6/4, tại xã Tân Khai, lực lượng công an phát hiện Lâm Mươl (SN 2008, ngụ TP Cần Thơ) có biểu hiện nghi vấn. Kết quả test nhanh cho thấy đối tượng dương tính với ma túy. Qua đấu tranh, công an làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời phát hiện thêm hai đối tượng liên quan cùng ngụ TP Cần Thơ.

Từ quá trình tuần tra, kiểm soát lực lượng Công an xã Tân Khai phát hiện các đối tượng bị phát hiện dương tính với ma tuý (ảnh: CACC)

Không chỉ trong khu dân cư, các đối tượng còn lợi dụng những khu vực vắng vẻ để sử dụng ma túy. Khoảng 22h ngày 5/4, tại một chòi chứa phân bón giữa vườn chuối ở xã Tân An, lực lượng công an phát hiện hai đối tượng có dấu hiệu nghi vấn. Khi kiểm tra, một đối tượng bỏ chạy, người còn lại là Trần Nam Anh (SN 1997) bị khống chế cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh xác định Nam Anh dương tính với ma túy đá.

Sau đó, lực lượng chức năng truy xét, vận động đối tượng bỏ trốn ra làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận đã góp tiền mua ma túy từ một đối tượng trên địa bàn để sử dụng. Mở rộng điều tra, ngày 11/4, Công an xã Tân An bắt giữ Trần Xuân Hoàng (SN 1995), người được xác định đã bán ma túy cho các đối tượng trên.

Đến ngày 15/4, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Trần Nam Anh và Thân Văn Phong về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời khởi tố Trần Xuân Hoàng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua tuần tra, lực lượng công an xã Tân An đã triệt phá tụ điểm ma tuý giữa vườn chuối

Ở một diễn biến khác, ngày 7/4, Công an phường Trảng Dài kiểm tra một quán cà phê trên địa bàn, phát hiện tại một chòi trong khuôn viên có ba đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, trong một vụ án lớn, đầu tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng Lê Minh Thương (SN 1978) và Vũ Mạnh Hùng (SN 1977) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, lực lượng công an bắt quả tang Lê Minh Thương đang mua bán ma túy tại khu công nghiệp Nhơn Trạch, thu giữ 22 gói Methamphetamine cùng nhiều tang vật liên quan. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Vũ Mạnh Hùng, thu giữ thêm 29 gói ma túy với trọng lượng gần 288 gam. Bước đầu xác định, đối tượng này đã tham gia mua bán khoảng 1kg ma túy.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng Vũ Mạnh Hùng cùng các tang vật

Hiện các vụ việc được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc liên tiếp phát hiện, triệt phá các tụ điểm và hành vi liên quan đến ma túy đã góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, được người dân đồng tình, ủng hộ.