Người đàn ông bị hàng xóm đánh bất tỉnh vì chậu cây

Thái Lâm
TPO - Sau tranh cãi liên quan chậu cây cảnh đặt lấn lối đi chung, một người đàn ông ở Lâm Đồng bị hàng xóm cầm gốc cây ném mạnh vào đầu khiến người này ngã ngửa, bất tỉnh.

Ngày 20/4, lãnh đạo Công an phường 2 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông bị hàng xóm dùng gốc cây tấn công, khiến người này bị thương nặng phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h26 ngày 15/4, ông N.V.D. (trú phường 2 Bảo Lộc) đến trước nhà ông N.P.L. (50 tuổi, hàng xóm của ông D.) và cho rằng chậu cây cảnh của người này đặt lấn ra lối đi chung.

Ông L. bất tỉnh khi bị ném gốc cây vào đầu.

Trong lúc bức xúc, ông D. đã nhổ gốc cây trong chậu rồi ném ra đường. Chưa dừng lại, người này tiếp tục cầm gốc cây và ném thẳng vào mặt ông L., khiến nạn nhân ngã ngửa ra sau, đầu va vào chậu cây rồi bất tỉnh. Sau đó, ông L. được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Đại diện bệnh viện cho biết nạn nhân bị chấn thương vùng cằm, phải khâu 9 mũi, vùng sau đầu khâu 4 mũi. Đến ngày 20/4, ông L. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường 2 Bảo Lộc đã đến hiện trường, ghi nhận vụ việc, khám nghiệm và lấy lời khai các bên liên quan. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

