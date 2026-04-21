'Công chức cấp xã ở một số nơi còn thiếu về số lượng và rất thiếu người chuyên môn sâu'

TPO - Theo đại biểu Nguyễn Đặng Ân (đoàn Lạng Sơn), cán bộ, công chức cấp xã một số nơi còn thiếu về số lượng và rất thiếu người có chuyên môn sâu như xây dựng, giao thông, công nghệ thông tin, trong khi chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc được giao rất lớn.

1 phòng do 5 - 6 sở quản lý chuyên môn, dẫn đến quá tải

Sáng 21/4, phát biểu tại phiên họp về kinh tế xã hội, đại biểu Nguyễn Đặng Ân (đoàn Lạng Sơn) quan tâm đến việc tổ chức hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo ông, đây chủ trương rất đúng đắn, cấp xã sau sắp xếp hoạt động dần ổn định, hiệu quả. Việc phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, đại biểu đoàn Lạng Sơn cho rằng, việc bố trí nhân lực và cơ cấu tổ chức cũng bộc lộ một số bất cập cần điều chỉnh kịp thời để bộ máy hoạt động được hiệu quả hơn.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân. Ảnh: Như Ý

Minh chứng cho điều này, ông cho hay, số lượng các phòng chuyên môn tại đơn vị hành chính cấp xã hiện nay có hai phòng: kinh tế và văn hóa - xã hội, không chuyên sâu.

“Một phòng chịu sự quản lý hướng dẫn chuyên môn của 5 - 6 sở, dẫn đến quá tải”, ông Ân nói, đồng thời đề nghị sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể, định hướng để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong phạm vi cả nước.

Một vấn đề nữa cũng được đại biểu Nguyễn Đặng Ân chỉ ra là cán bộ công chức cấp xã ở một số nơi còn thiếu về số lượng, thiếu công chức có chuyên môn sâu như xây dựng, giao thông, công nghệ thông tin. Trong khi chức năng nhiệm vụ và khối lượng công việc được giao rất lớn và thực hiện trực tiếp với người dân doanh nghiệp nhiều hơn so với cán bộ công chức cấp xã trước khi sắp xếp. Do đó, ông đề nghị phải có lộ trình đào tạo và đào tạo lại để đáp ứng được yêu cầu.

Cũng theo đại biểu, biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương như y tế, giáo dục hiện nay cũng đang thiếu và chịu áp lực chỉ tiêu giảm biên chế. Vì thế, cần thiết phải có rà soát tổng thể các địa phương trên các tiêu chí diện tích, dân số, có tính đến các yếu tố đặc thù như miền núi, biên giới, hải đảo để giao biên chế phù hợp với thực tiễn.

Địa bàn rộng, khó bao quát hết công việc

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân cũng lưu ý sau khi sáp nhập giữa các xã với phường, có nhiều thôn được chuyển thành khối phố. Tuy nhiên, quy mô dân số tại một số nơi ở miền núi còn thấp.

“Lạng Sơn hiện nay có những khối phố rộng 6,44 km² nhưng chỉ có 75 hộ dân. Nếu tiếp tục sáp nhập thì diện tích một khối phố có thể lên đến hơn 10 km². Trong khi hạ tầng giao thông và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng tốt thì bí thư, trưởng khối rất khó có thể bao quát được hết công việc của mình", đại biểu nêu thực tế.

Các đại biểu tại phiên họp sáng 21/4. Ảnh: Như Ý

Từ đó, ông đề nghị xem xét bổ sung tiêu chuẩn của tổ dân phố hình thành do thực hiện sáp nhập để phù hợp với thực tiễn chính quyền địa phương hai cấp. “Việc tiếp tục tinh gọn thôn, tổ dân phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ rất cần các địa phương tiến hành ngay và các chính sách kèm theo cần được ban hành đồng bộ, kịp thời”, đại biểu mong muốn.

Trước đó, tại phiên thảo luận ngày 20/4, đại biểu Hà Sỹ Huân (Đoàn Thái Nguyên) cho rằng, công chức cấp xã không chỉ làm việc theo mô hình chuyên sâu một lĩnh vực mà chuyển sang làm đa lĩnh vực, đa nhiệm vụ.

Ông cho hay, một trưởng phòng kinh tế - hạ tầng, trưởng phòng đô thị, hạ tầng đô thị hoặc trưởng phòng văn hóa - xã hội phải tham mưu nhiều việc, nhiều nhiệm vụ của 6 hoặc 7 sở, ngành, lĩnh vực.

Theo ông, điều này làm gia tăng áp lực lớn về trách nhiệm pháp lý, đòi hỏi công chức, lãnh đạo phải đáp ứng năng lực chuyên môn nghiệp vụ toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, mức phụ cấp chức vụ của cán bộ, công chức cấp xã còn thấp, chưa xứng đáng với tính chất công việc nhân sự đang đảm nhiệm. Vì vậy, ông đề nghị Chính phủ có đánh giá tổng thể về chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã, và sớm có giải pháp đồng bộ cho vấn đề này.