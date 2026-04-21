Rùng mình xe đầu kéo 'diễn xiếc' trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

Nguyễn Dũng
TPO - Đang lưu thông trên cao tốc, xe đầu kéo bất ngờ dừng lại rồi quay đầu chắn ngang làn xe tốc độ cao khiến nhiều người chứng kiến không khỏi lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông.

Clip xe đầu kéo quay xe giữa cao tốc.

Ngày 21/4, Cục CSGT, Bộ Công an vừa phát hiện, xử lý một trường hợp xe đầu kéo quay đầu ngay trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT), lúc 15h05 ngày 20/4, đơn vị tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic về một xe đầu kéo có hành vi quay đầu trên cao tốc, gây cản trở giao thông.

Hình ảnh ghi nhận cho thấy, khoảng 10h59 cùng ngày, xe đầu kéo BKS 60H-303.xx kéo theo rơ moóc lưu thông theo hướng Đồng Nai đi TPHCM bất ngờ dừng lại, sau đó quay đầu ngay trên làn xe tốc độ cao, choán gần hết mặt đường.

Hình ảnh xe đầu kéo quay xe giữa cao tốc.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, truy tìm phương tiện. Đến khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác đã dừng được xe tại khu vực trạm thu phí Quốc lộ 51.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế T.X.C (44 tuổi, trú Đồng Nai) thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết do đi nhầm đường nên đã quay đầu trên cao tốc. Sau khi được phân tích mức độ nguy hiểm, tài xế đã nhận thức rõ vi phạm và chấp hành ký biên bản.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi quay đầu xe trên cao tốc bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không dừng, lùi hoặc quay đầu xe trên cao tốc dưới bất kỳ hình thức nào. Khi đi quá lối ra, cần tiếp tục di chuyển đến nút giao tiếp theo để quay đầu đúng quy định, tránh những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

