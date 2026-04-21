Lạc rừng Tam Đảo gần 2 ngày, nam sinh kể cách sinh tồn

TPO - Sau gần hai ngày mắc kẹt giữa rừng sâu tại Tam Đảo, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa ra ngoài an toàn vào khoảng 7h hôm nay (21/4).

Video lực lượng cứu hộ tìm thấy Nguyễn Tuấn Anh.

Thượng tá Phan Văn Thức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đạo Trù (tỉnh Phú Thọ) cho biết, lực lượng chức năng tìm thấy Tuấn Anh khi nam sinh này đang ngồi bên bờ suối. Vị trí tìm thấy ở độ cao khoảng gần 600m. Thời điểm đó, Tuấn Anh trong trạng thái mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo, có thể giao tiếp và nhận biết lực lượng cứu hộ.

Ngay tại hiện trường, tổ cứu hộ tiến hành sơ cứu cho Tuấn Anh trước khi đưa nam sinh này ra ngoài. Do địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng phải thay nhau dìu Tuấn Anh vượt nhiều km đường rừng.

Lực lượng chức năng đưa Tuấn Anh ra khỏi rừng.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong sau khi được giải cứu, Tuấn Anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Nam sinh này cho biết, anh bị lạc vào khoảng 14h ngày 19/4, khi đang di chuyển trong khu vực rừng Tam Đảo thuộc địa bàn xã Đạo Trù.

"Những giờ đầu tiên, cảm giác hoảng loạn bao trùm, nhưng sau đó tôi cố trấn tĩnh, lựa chọn đi dọc theo con suối với suy nghĩ “nước chảy sẽ dẫn ra đường”", Tuấn Anh cho biết.

Quyết định này giúp Tuấn Anh duy trì phương hướng, nhưng cũng khiến hành trình thêm gian nan. Đêm xuống nhanh, sương mù dày đặc, nhiệt độ giảm sâu.

"Giữa rừng núi có lúc tôi rất hoảng, chỉ mong trời sáng hoặc có người tìm thấy. Tôi hạn chế di chuyển vào ban đêm để tránh lạc sâu hơn vào rừng”, Tuấn Anh kể.

Nhờ mang theo một ít bánh và nước, Tuấn Anh không bị đói nhưng cơ thể nhanh chóng yếu đi vì lạnh.

Cán bộ y tế xã Đạo Trù kiểm tra sức khỏe cho Tuấn Anh.

Ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, địa phương đã huy động khoảng 100 người gồm công an, quân sự, y tế và người dân am hiểu địa bàn, chia thành nhiều mũi tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Theo ông Năm, rừng Tam Đảo có địa hình phức tạp, nhiều vách đá, thảm thực vật dày, ban đêm sương mù dày đặc khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm và sự phối hợp chặt chẽ, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, tiếp cận và tìm thấy nạn nhân vào khoảng 7h hôm nay (21/4).

Từ vụ việc, lãnh đạo địa phương khuyến cáo người dân và du khách không nên tự ý vào rừng, leo núi khi thiếu kinh nghiệm và trang thiết bị cần thiết. “Trước khi vào rừng cần thông báo lịch trình cho chính quyền hoặc người thân, đi theo nhóm, mang theo thiết bị liên lạc, định vị. Tuyệt đối không di chuyển vào những khu vực rừng sâu, địa hình hiểm trở khi không có người am hiểu địa bàn đi cùng”, ông Năm nhấn mạnh.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với những người tham gia leo núi, khám phá tự phát. Việc chủ quan, thiếu kỹ năng sinh tồn và chuẩn bị không đầy đủ có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm, đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi trekking hoặc khám phá rừng, cần đi theo nhóm, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng thiết yếu, thiết bị liên lạc và nắm rõ địa hình. Trong trường hợp không may bị lạc, việc giữ bình tĩnh, hạn chế di chuyển và tìm nguồn nước là yếu tố quan trọng giúp tăng cơ hội sống sót.