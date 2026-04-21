Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

17 điểm 'nóng' ùn tắc tại Hà Nội vừa được xử lý ra sao?

Nhóm Phóng viên

TPO - Trong quý I/2026, liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố Hà Nội đã xử lý được 17 trong tổng số 51 điểm ùn tắc giao thông bằng giải pháp cải tạo hạ tầng, tổ chức lại giao thông, giảm xung đột trên các tuyến đường chính.

Để giảm ùn tắc trên đường Võ Văn Kiệt và nút giao Võ Văn Kiệt - QL2 - đường dẫn vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Sở Xây dựng Hà Nội đã triển khai thực hiện dự án xén vỉa hè, dải phân cách để mở rộng lòng đường, tổ chức lại giao thông.
Sau khi dự án hoàn thành, phương tiện xe từ đường Võ Văn Kiệt (cầu Thăng Long đến) có thêm các làn rẽ phải, giúp giảm ùn tắc, xung đột giao thông.
Tại khu vực cửa ngõ phía Nam, lâu nay lượng xe từ đường Giải Phóng và đường Ngọc Hồi đổ về nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi - Vành đai 3 lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Nút Pháp Vân hướng vào nội thành cũng bị ùn tắc khi đường Giải Phóng và Ngọc Hồi giao thông di chuyển khó khăn.
Để giảm ùn tắc tại đây, trong quý I/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đã cho phép các đơn vị có liên quan thực hiện mở rộng Ngõ 15 đường Ngọc Hồi. Đồng thời, Sở cũng tổ chức lại giao thông, cho phép ô tô đi từ đường Giải Phóng vừa được phép quay đầu, vừa đi thẳng vào ngõ 15 ra hướng cầu Thanh Trì, hoặc ra thẳng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (mũi tên).
Từ Ngõ 15 Ngọc Hồi ra, ô tô được phép đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại điểm mở mới trong khu đô thị Pháp Vân.
Trên đường Đỗ Mười (Vành đai 3 dưới thấp), xe khách từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về đây thay vì phải đi vòng vào nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi, từ quý I năm nay được rẽ trái ở điểm mở mới để vào thẳng bến xe Nước Ngầm.
Việc xe ô tô từ đường Ngọc Hồi được rẽ vào ngõ 15 ra cao tốc Bắc Nam, cùng với việc điều tiết xe khách vào bến Nước Ngầm không đi vào nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi, đã góp phần giảm được 3 điểm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ phía Nam trong giờ cao điểm.

Liên ngành Sở Xây dựng - Công an TP Hà Nội cho biết bằng các giải pháp cải tạo hạ tầng, tổ chức lại giao thông, trong quý I/2026 liên ngành đã xử lý được 17 điểm ùn tắc giao thông trên tổng số 51 điểm ùn tắc đang tồn tại trên địa bàn thành phố.

Trong 17 điểm ùn tắc vừa được xử lý có các tuyến đường, nút giao như nút giao Quốc lộ 2 - đường dẫn cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt, nút giao Pháp Vân - Bến xe Nước Ngầm - ngõ 15 Ngọc Hồi, khu vực Giải Phóng - Ngọc Hồi, đường Ngọc Hồi - Ngõ 15 Ngọc Hồi…

Nhóm Phóng viên
#Xóa bỏ điểm ùn tắc giao thông #Điểm đen ùn tắc được xử lý ra sao #ùn tắc giao thông #Giao thông Hà Nội #Điểm đen ùn tắc giao thông

