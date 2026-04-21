17 điểm 'nóng' ùn tắc tại Hà Nội vừa được xử lý ra sao?

Liên ngành Sở Xây dựng - Công an TP Hà Nội cho biết bằng các giải pháp cải tạo hạ tầng, tổ chức lại giao thông, trong quý I/2026 liên ngành đã xử lý được 17 điểm ùn tắc giao thông trên tổng số 51 điểm ùn tắc đang tồn tại trên địa bàn thành phố.

Trong 17 điểm ùn tắc vừa được xử lý có các tuyến đường, nút giao như nút giao Quốc lộ 2 - đường dẫn cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt, nút giao Pháp Vân - Bến xe Nước Ngầm - ngõ 15 Ngọc Hồi, khu vực Giải Phóng - Ngọc Hồi, đường Ngọc Hồi - Ngõ 15 Ngọc Hồi…