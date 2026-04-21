Tuyển sinh đại học 2026: Nhiều trường 'trải thảm đỏ' mời thí sinh

TP - Mùa tuyển sinh năm 2026, thay vì chỉ ngồi chờ hồ sơ, nhiều cơ sở giáo dục đã chủ động tung ra những “vũ khí” chiến lược: từ những lá thư mời nhập học đầy trang trọng của hiệu trưởng đến các gói học bổng trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Hiệu trưởng gửi thư mời thí sinh

Điểm mới lạ mùa tuyển sinh ĐH năm nay thay vì các thông báo chung chung, hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã gửi thư tới tận tay từng học sinh đoạt giải từ khuyến khích quốc gia trở lên. Đây là thông điệp rõ ràng về việc “trải thảm đỏ” thu hút nhân tài cho ngành sư phạm.

Trong thư gửi tới một học sinh đang học lớp 11 đoạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia 2025, ngoài giới thiệu về nhà trường, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội viết:

“Thầy hiệu trưởng trân trọng mời em đăng kí xét tuyển thẳng vào Khoa Sinh học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, trở thành sinh viên khóa 77 của nhà trường. Khi lựa chọn ngành Sư phạm Sinh học và cam kết công tác trong ngành giáo dục sau khi tốt nghiệp, em sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% học phí và cấp sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng…”.

Thư mời không chỉ cung cấp thông tin tuyển sinh mà còn là sự công nhận dành cho những cá nhân niềm tự hào của gia đình và xã hội. Nhà trường đề nghị các trường THPT công khai danh sách này như một cách để nêu gương sáng trong học tập. Những thí sinh nhận được thư mời sẽ được ưu tiên xét tuyển thẳng vào hệ đào tạo chất lượng cao hoặc các chương trình cử nhân sư phạm phù hợp với môn chuyên.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học 2026 Ảnh: DUY PHẠM

Trao đổi với phóng viên, TS Trần Cường, Phụ trách Trung tâm khảo thí và Đánh giá chất lượng, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội khẳng định, luôn coi việc gắn bó với phổ thông, tham gia vào các hoạt động giáo dục là nhiệm vụ cốt lõi. Việc sát sao khuyến khích động viên là một cách thức để khơi dậy nỗ lực học tập ở các em. Đây còn là giải pháp giúp trường có nguồn tuyển để đào tạo giáo viên chất lượng, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của giáo dục phổ thông cần có nguồn lực đầu vào tốt; thể hiện tinh thần cầu nhân tài, sự đánh giá cao nhóm học sinh giỏi quốc gia (những ứng viên phù hợp nhất để đào tạo thành những giáo viên hàng đầu).

Ngoài chính sách chung của Bộ GD&ĐT, TS Trần Cường cho biết, những thí sinh được “đặt hàng” chia theo nhóm. Trong đó, nhóm học sinh tham gia đội tuyển chọn quốc tế được xét tuyển thẳng vào hệ đào tạo chất lượng cao. Nhóm đạt giải nhất, nhì, ba được tuyển thẳng vào ngành phù hợp, ưu tiên trùng với môn chuyên.

Chính sách đa tầng

Song song với thư mời, hàng loạt chương trình học bổng đa dạng đã được công bố nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế và tạo động lực cho thí sinh. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có hàng loạt chương trình học bổng được triển khai cho nhiều nhóm ngành. Học bổng Future Leader hỗ trợ tân sinh viên thích nghi môi trường học tập. Học bổng Hippocrates dành cho ngành sức khỏe có giá trị lên tới 120 triệu đồng cho toàn khóa với ngành y khoa. Học bổng IELTS. Học bổng AI Co-Creator hướng đến phát triển kĩ năng số và tư duy liên ngành ngay từ năm đầu.

Ở một hướng đi khác, Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng hệ thống học bổng gắn với phát triển nguồn nhân lực địa phương. Năm 2026, học viện dành gần 1.650 suất học bổng với nhiều chương trình như Sinh viên Tài năng, Lương Định Của, Sinh viên Toàn cầu hay khởi nghiệp. Điểm nhấn là học bổng Tôi yêu Quê hương, hướng đến học sinh ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Tổng giá trị các suất học bổng lên đến hàng chục tỉ đồng, cho thấy nỗ lực thu hút và đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực nông nghiệp.

Trường ĐH Văn Hiến công bố hàng trăm suất học bổng với nhiều mức hỗ trợ từ 30% đến 100% học phí toàn khóa. Trường cũng có học bổng tài năng dành cho thí sinh đạt giải quốc gia, học bổng công dân toàn cầu cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, và học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ghi nhận những mùa tuyển sinh vừa qua cho thấy một điểm đáng chú ý, số lượng thí sinh có chứng chỉ quốc tế và giải quốc gia nộp hồ sơ vào các trường nội địa tăng mạnh. Năm 2025, tại ĐH Bách khoa Hà Nội, số lượng học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế đăng kí vào trường nhiều hơn mọi năm với 9 học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và 371 em đoạt giải ba quốc gia trở lên được tuyển thẳng vào trường, tăng khoảng 1,5 lần so với năm trước.

Trong khi đó, Trường ĐH Hoa Sen triển khai học bổng lên tới 70% học phí toàn khóa với nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Các chương trình học bổng được thiết kế theo tiêu chí học lực, chứng chỉ ngoại ngữ, hoàn cảnh gia đình và ngành học. Đáng chú ý, trường còn có học bổng dành cho con em giáo viên như một hình thức tri ân. ĐH Phenikaa, quỹ học bổng năm 2026 vượt 50 tỉ đồng, đến từ nhiều nguồn tài trợ trong và ngoài nước. Chính sách học bổng của trường áp dụng cho nhiều nhóm đối tượng, từ học sinh giỏi, người có ý tưởng khởi nghiệp đến thí sinh có thành tích trong nghệ thuật, thể thao.

Trường ĐH Mở TPHCM cũng công bố gói học bổng gần 53 tỉ đồng. Thủ khoa toàn trường được cấp học bổng toàn phần suốt 4 năm, riêng năm nhất nhận mức hỗ trợ tương đương 200% học phí. Á khoa nhận 180% học phí năm đầu, trong khi thủ khoa ngành được hỗ trợ 150%. Ngoài ra, hàng trăm suất học bổng khuyến khích học tập, học bổng theo ngành và học bổng ngoại ngữ cũng được triển khai.

Có thể thấy, mùa tuyển sinh 2026 đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt từ tuyển sinh đại trà sang “săn” nhân tài có chọn lọc.

