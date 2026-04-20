DevDay Da Nang: Hợp tác giữa con người và trí tuệ nhân tạo

Đại học Duy Tân vừa phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình DevDay Da Nang 2026, với chủ đề "AI x Human - Hợp tác giữa con người và trí tuệ nhân tạo", nhằm khám phá mối quan hệ cộng sinh giữa trí tuệ nhân tạo và con người trong thời đại chuyển đổi số.

DevDay thu hút sự tham gia đông đảo của các kỹ sư phần mềm, sinh viên CNTT, nhà quản lý công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp.

Phiên thảo luận tại chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là các phiên thảo luận với chủ đề: Kỹ thuật phần mềm trong kỷ nguyên AI: Ai dẫn dắt, ai xây dựng, và ai ra quyết định?; Từ lập trình viên đến chiến lược gia: AI đang định nghĩa lại vai trò, đội ngũ và con đường sự nghiệp trong công nghệ. Hai phiên thảo luận này quy tụ các lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm, kiến trúc hệ thống và kinh doanh…

Ngoài ra, các bạn trẻ còn được trải nghiệm công nghệ ở hàng chục gian hàng trưng bày, giới thiệu của các doanh nghiệp và kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp lớn để tìm kiếm cơ hội việc làm.

Theo ban tổ chức, trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 35-40% GRDP vào năm 2030, DevDay đóng vai trò như một bệ phóng thực tiễn. Sự kiện cũng đồng hành cùng các chính sách chuyển đổi số của thành phố bằng cách giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến có thể ứng dụng vào quản lý, sản xuất và dịch vụ công. Đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là trung tâm công nghệ.

Sinh viên tìm hiểu tại các gian hàng công nghệ.

DevDay Da Nang là sự kiện công nghệ thông tin phi lợi nhuận lớn nhất tại thành phố Đà Nẵng, được tổ chức thường niên kể từ năm 2015.