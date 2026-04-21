Một nữ hiệu trưởng ở Đắk Lắk 'bay ghế' sau loạt sai phạm

TPO - Một nữ hiệu trưởng ở Đắk Lắk đã chỉ đạo chỉnh sửa, giả mạo chữ viết, chữ ký trong biên bản họp phụ huynh để hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ nhằm trục lợi chế độ giảng dạy.

Sáng 21/4, nguồn tin của báo Tiền Phong xác nhận, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với bà Võ Thị Hường – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Châu.

Trước đó, bà Hường – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng với hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng.

Để đảm bảo hoạt động của trường, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng cũng đã giao một phó hiệu trưởng phụ trách.

Trường Tiểu Học Kim Châu - nơi bà Võ Thị Hường công tác.

Theo quyết định, bà Võ Thị Hường bị xác định có nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, bà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, chi phối việc chi trả, phân bổ chế độ khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

Ngoài ra, bà Hường còn bố trí, thanh toán chế độ giảng dạy sai quy định; đồng thời thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ nhằm trục lợi cá nhân trong thanh toán chế độ giảng dạy của bản thân.

Đáng chú ý, bà này bị cho là đã chỉ đạo chỉnh sửa, giả mạo chữ viết, chữ ký trong biên bản họp cha mẹ học sinh để hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ; đồng thời quản lý, sử dụng quỹ hội cha mẹ học sinh không đúng quy định.

Không chỉ vậy, bà Hường còn thiếu công khai, minh bạch trong việc vận động, sử dụng kinh phí tài trợ, đóng góp của phụ huynh để mua tivi cho khối 1. Bên cạnh đó là hàng loạt vi phạm như sử dụng con dấu sai quy định, sai phạm về hồ sơ, chứng từ kế toán; có hành vi gian dối, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát và làm mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng.

Các sai phạm trên được xác định vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Luật Kế toán năm 2015. Đồng thời, bà Hường không nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế theo kết luận của các đoàn kiểm tra, dẫn đến việc bị xử lý kỷ luật.