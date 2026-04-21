Phạt 7 năm tù cựu phó chủ tịch phường 'xào ke' cùng 2 nữ tiếp viên quán karaoke

Hoàng An
TPO - Với cáo buộc chủ mưu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bị cáo Phạm Quang Thiện (cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ) bị tòa tuyên phạt mức án 7 năm tù.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 21/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Thiện (SN 1978, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ) mức án 7 năm tù; Lại Quốc Việt (SN 1991, trú tại xã Hương Sơn, Hà Nội) lĩnh 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 2003, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) lĩnh 7 năm tù; Hà Thị Hiền (SN 2000, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa) mức án 4 năm tù tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hai bị cáo Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990, chủ quán karaoke – nhà nghỉ Hoàng Kim) và Đặng Thế Chung (SN 1992, em trai Linh) bị phạt mỗi người tổng mức án 17 năm tù cho hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Riêng bị cáo Trần Mỹ Linh (SN 1995, vợ bị cáo Đặng Thế Chung) bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Che giấu tội phạm”.

Các bị cáo khác trong vụ án người thấp nhất bị phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến người cao nhất 24 năm tù về một trong ba tội danh nêu trên.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên tịch thu hoặc tiêu hủy toàn bộ tang vật phạm tội; một số bị cáo ngoài án tù còn bị áp dụng phạt tiền từ 20 - 50 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Quang Thiện.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội; tạo dư luận xấu trong nhân dân; làm gia tăng tệ nạn, khiến tình hình tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng diễn biến phức tạp.

Việc tổ chức sử dụng ma túy của bị cáo có quy mô, bài bản, tổ chức cho nhiều người sử dụng, gây nguy cơ lây lan. Do đó, cần xử phạt nghiêm khắc nhằm đáp ứng yêu cầu trừng trị, răn đe và phòng ngừa chung.

Trong vụ án, Hội đồng xét xử nhận xét nhóm đại diện cho quán karaoke – nhà nghỉ Hoàng Kim, có bị cáo Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Kim Chung chủ mưu cầm đầu, giữ vai trò cao nhất; các bị cáo là nhân viên, giữ vai trò giúp sức đồng phạm, hành vi thấp hơn.

Đối với bị cáo Việt và Thiện, Hội đồng xét xử nhận thấy cả hai đi cùng nhau, Việt đứng ra trả tiền phòng, dù lời khai đối lập nhưng cả hai đều có hành vi tổ chức sử dụng ma túy như nhau.

Theo bản án, từ tháng 6/2024, các bị cáo Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim (gồm khu karaoke và nhà nghỉ) để phục vụ khách sử dụng trái phép chất ma túy.

Chung còn mua ma túy của các đối tượng không quen biết, giao cho Linh cất giấu để bán dần cho khách kiếm lời. Để điều hành quán, Linh và Chung thuê nhân viên nam chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút và phục vụ tại phòng; nhân viên nữ được giao phục vụ khách khi có yêu cầu.

Khoảng 3h ngày 8/6/2025, Công an TP Hà Nội kiểm tra quán karaoke Hoàng Kim và khu nhà nghỉ liền kề, phát hiện chủ quán, nhân viên và khách tại nhiều phòng có hành vi tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Tại khu nhà nghỉ, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Quang Thiện, Lại Quốc Việt cùng 2 nhân viên nữ trong phòng với các dụng cụ sử dụng ma túy loại ketamine. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 4 người đều dương tính với chất ma túy.

Tối 7/6/2025, sau khi ăn uống và hát karaoke, Phạm Quang Thiện rủ Lại Quốc Việt đi sử dụng ma túy. Việt liên hệ với chủ quán Hoàng Kim đặt phòng, mua ma túy “kẹo” và ketamine với giá 3,7 triệu đồng, đồng thời yêu cầu bố trí 2 nhân viên nữ phục vụ.

Sau khi thanh toán 7 triệu đồng (gồm cả tiền phòng), khoảng 23h30 cùng ngày, Thiện và Việt đến quán. Tại phòng đã có sẵn loa, đèn chiếu, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút. Nhân viên sau đó mang 2 viên thuốc lắc và một lượng ketamine vào để các bị cáo sử dụng.

Khi biết quán bị kiểm tra, bị cáo Đặng Thế Chung đã liên hệ với vợ là bị cáo Trần Mỹ Linh, em vợ là Trần Minh Nhật cùng một số nhân viên để dọn dẹp hiện trường. Đến khoảng 21h45 cùng ngày, lực lượng Công an tuần tra phát hiện cửa quán Hoàng Kim bị mở, niêm phong bị bóc gỡ. Xác minh cho thấy Trần Mỹ Linh là người xé niêm phong; Trần Minh Nhật và một người khác phá khóa vào trong.

Cả nhóm đang dọn dẹp, cất giấu ma túy và tang vật thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hoàng An
#Phó chủ tịch phường #Phường Phú Lãm #Xào ke #Ma túy #Karaoke #Tiếp viên karaoke

