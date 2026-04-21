Lĩnh án chung thân vì sát hại chồng của bạn gái

Tân Châu
TPO - Phát hiện bạn gái còn liên lạc với chồng, Đoàn Văn Trọng mang hung khí tìm đến tận nhà “tình địch" nói chuyện, dẫn đến án mạng khiến một người tử vong, một người khác bị thương nặng.

Ngày 21/4, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Trọng (29 tuổi, quê Đồng Tháp) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, Đoàn Văn Trọng thừa nhận toàn bộ hành vi như nội dung cáo trạng truy tố.

Theo cáo trạng, Đoàn Văn Trọng quen chị L. qua mạng xã hội trong thời gian người phụ nữ này đang làm thủ tục ly hôn với chồng là anh C.. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm và quyết định sống chung.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa chị L. và chồng vẫn chưa dứt điểm. Hai người vẫn còn liên lạc qua lại.

Rạng sáng 28/6/2024, phát hiện bạn gái tiếp tục nhắn tin cho anh C., Đoàn Văn Trọng nảy sinh ghen tuông. Trọng mang hung khí đến nhà chồng của bạn gái để “nói chuyện”.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi gay gắt. Không kiềm chế được, Trọng đã tấn công anh C. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Một người khác có mặt xông vào can ngăn cũng bị Trọng gây thương tích nặng, tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 50%.

#Giết người #Án mạng #Xét xử #Tù chung thân #Đoàn Văn Trọng

