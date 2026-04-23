Công an Đắk Lắk phá vụ ma tuý lớn

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý lớn nhất kể từ khi sáp nhập bộ máy chính quyền hai cấp, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ trên 20kg ma tuý các loại và 1 khẩu súng bắn điện. Nguồn gốc số ma tuý này được vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh Đắk Lắk trao thư khen, thưởng nóng cho các tập thể xuất sắc tham gia phá án ma tuý.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, Công an tỉnh đã tổ chức chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh làm rõ đường dây mua bán trái phép chất ma tuý do một đối tượng cầm đầu.

Qua thời gian xác minh và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 20/4, Ban Chuyên án đã bắt quả tang, tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Lưu Trần Phương (SN 1993, trú TP Cần Thơ; tạm trú phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Tang vật thu giữ gồm 60 gói nylon dạng túi zip màu đen và màu hồng, bên trong mỗi túi có 202 viên nén (200 viên màu hồng, 2 viên màu xanh), nghi ma tuý tổng hợp với tổng trọng lượng 1,58kg.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định được người đàn ông đưa ma tuý cho Phương là Nguyễn Thế Công (SN 1996, trú tại phường Buôn Ma Thuột).

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Nguyễn Thế Công, thu giữ khoảng 19kg ma tuý các loại và 1 khẩu súng bắn điện.

Thượng tá Kiều Mạnh Hùng - Trưởng phòng PC04 Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi trao thưởng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, đây là vụ việc phạm tội về ma tuý lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh kể từ khi sáp nhập bộ máy chính quyền, vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Kết quả trên thể hiện sự quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, thể hiện tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm nói chung và tội phạm ma tuý nói riêng, góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Tại buổi lễ trao thưởng, thay mặt UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh Đắk Lắk đã trao thư khen của ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh tới các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk và Viện KSND tỉnh.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã trích 200 triệu đồng từ Quỹ Phòng chống tội phạm tỉnh thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp tội phạm tại tỉnh Đắk Lắk.

