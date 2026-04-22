Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Dùng axit pha với nước lã để sản xuất ‘giấm nếp ủ men từ gạo’

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tuấn (SN 1985) và Vũ Thị Dung (SN 1963), cùng trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất giấm của Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng (tại tổ 6, khu Tân Lập 3, phường Quang Hanh) phát hiện Phạm Thanh Tuấn đang thực hiện hành vi sử dụng hóa chất axit acetic pha loãng với nước máy (theo tỷ lệ 6 lít axit/200 lít nước) để sản xuất "Giấm nếp ủ men từ gạo" thay vì sản xuất bằng phương pháp lên men tự nhiên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tuấn.

Tại nơi sản xuất, cơ quan Công an thu giữ 1.794 chai nhựa dán mác "Giấm nếp ủ men từ gạo" (loại 450ml/chai) tương đương 807,3 lít, 2 can nhựa dung tích 30 lít chứa axit acetic cùng nhiều thiết bị, tem mác phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định bà Vũ Thị Dung (mẹ đẻ của Phạm Thanh Tuấn) là người thành lập Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng. Bà Dung đã mua trang thiết bị, thực hiện hành vi sử dụng hóa chất axit acetic pha với nước lã để sản xuất "giấm" gắn mác "Giấm nếp ủ men từ gạo" từ năm 2018, đến tháng 9/2025 thì dừng sản xuất. Khi con trai Phạm Thanh Tuấn thực hiện hành vi sử dụng axit acetic để tiếp tục sản xuất giấm giả, bà Dung đã tiếp tay để bán số lượng giấm giả ra ngoài thị trường nhằm mục đích thu lời bất chính.

Việc dùng axit pha chế làm giấm giả có thể gây ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí là chết người nếu pha axit axetic vượt quá ngưỡng cho phép. Nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, số lượng giấm giả này được đưa ra thị trường sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho người tiêu dùng. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe