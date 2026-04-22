Công an Lâm Đồng tiếp nhận nhiều công dân được Campuchia trao trả sau đợt truy quét

Thái Lâm
TPO - Sau nhiều ngày bị bắt giữ tại Campuchia, 6 công dân Lâm Đồng đã được trao trả qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà về địa phương.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà tiếp nhận 6 công dân (3 nam, 3 nữ) của địa phương bị cơ quan chức năng Campuchia bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Công an Lâm Đồng hoàn thành các thủ tục tiếp nhận công dân.

Theo thông tin ban đầu, các trường hợp trên bị tạm giữ tại Trung tâm câu lưu thuộc Tổng cục Di trú (thuộc Bộ Nội vụ Campuchia) do nghi vấn liên quan hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến và lao động trái phép.

Nhóm này bị phát hiện trong các đợt truy quét của phía Campuchia tại tỉnh Svay Rieng vào các ngày 6-7/4 và tại Phnom Penh (tỉnh Sihanoukville) từ ngày 9-10/4.

Sau khi tiếp nhận, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp lực lượng chức năng sàng lọc, phân loại và bàn giao các công dân về gia đình, địa phương quản lý.

Qua làm việc ban đầu, cơ quan công an xác định các nạn nhân tìm kiếm việc làm thông qua mạng xã hội, sau đó bị các đối tượng không rõ lai lịch dụ dỗ bằng chiêu trò 'việc nhẹ, lương cao', lừa xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tại đây, các nạn nhân bị cưỡng bức lao động và bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

