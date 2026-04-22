Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Triệt phá đường dây ‘kéo vốn, đặt cược hộ’ chiếm đoạt số tiền lớn

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động trên địa bàn Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng lập nhiều fanpage Facebook như: “Tùng Công Tử”, “Tùng kéo vốn”, “Nghĩa kéo vốn”, “Hoàng Long”, “Mạnh Cường”, “Ninh Công Tử”, “Anh Long kéo vốn 9999”, “Cường kéo vốn 9999”… để tổ chức livestream, dụ dỗ người xem tham gia các hình thức cá cược được quảng cáo là “chắc thắng”.

51026.jpg
Các bị can trong vụ việc.

Các đối tượng đưa ra lời mời gọi “kéo vốn”, “đặt cược hộ” tại các cổng game như Sunwin, Hitclub…, cam kết thắng 100%, lợi nhuận cao. Người tham gia được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do nhóm cung cấp. Sau đó, các đối tượng dàn dựng các phiên thắng cược giả ngay trên livestream để tạo niềm tin, tiếp tục lôi kéo nạn nhân chuyển thêm tiền, rồi nhanh chóng cắt liên lạc để chiếm đoạt.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2/2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện gần 2.000 giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên phạm vi cả nước.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, gồm các đối tượng trú tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hà Nội. Đồng thời, khởi tố bị can Hà Thị Hồng (trú tại Sơn La) về tội “Không tố giác tội phạm” theo Điều 390 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc, cá cược trực tuyến trái phép dưới mọi hình thức; cảnh giác với các lời mời gọi “đầu tư”, “kéo vốn”, “đặt cược hộ” cam kết lợi nhuận cao trên mạng xã hội; không chuyển tiền cho các tài khoản không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

#lừa đảo #cá cược #quảng Ninh #Bắc Ninh #Hưng Yên #tội phạm #kéo vốn #đặt cược



Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe