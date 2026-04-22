Hà Nội: Công an ‘sờ gáy’ cơ sở thực hiện thẩm mỹ trái phép

Thanh Hà
TPO - Mặc dù chỉ đăng ký dịch vụ chăm sóc da thông thường, nhưng cơ sở Chang’E Beauty & Academy đã tổ chức thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn trái phép, bất chấp điều kiện y tế không bảo đảm.

tham-my.jpg
Cơ quan Công an làm việc với những người liên quan.

Trước đó, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) phát hiện cơ sở Chang’E Beauty & Academy (số 18 ngõ 67 phố Đỗ Quang) có dấu hiệu tổ chức hoạt động thẩm mỹ trái quy định.

Theo tài liệu điều tra, phía sau hoạt động chăm sóc da, cơ sở này đã tổ chức thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có can thiệp xâm lấn.

Cụ thể, các hoạt động này được tiến hành ngay tại cơ sở spa, không bảo đảm các điều kiện tối thiểu về phòng mổ, vô khuẩn, trang thiết bị và cấp cứu theo quy định.

Đáng chú ý, khi khách hàng có biểu hiện huyết áp cao và nhịp tim bất thường, cơ sở này vẫn tiến hành can thiệp thẩm mỹ. Quá trình thực hiện đã xảy ra diễn biến sức khỏe nguy hiểm, buộc phải cấp cứu và chuyển viện.

Hiện Công an phường Yên Hòa đang phối hợp các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật. Đồng thời tiếp tục rà soát các cơ sở có dấu hiệu tương tự trên địa bàn.

Theo cơ quan Công an, qua vụ việc trên cho thấy, tình trạng một số cơ sở làm đẹp vì lợi nhuận đã bất chấp quy định pháp luật, coi nhẹ an toàn của khách hàng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chỉ sử dụng dịch vụ tại các cơ sở được cấp phép, đủ điều kiện chuyên môn và trang thiết bị theo quy định. Mọi hành vi vi phạm trong lĩnh vực thẩm mỹ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

