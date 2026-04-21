Hà Nội: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng chém người giữa đêm

Thanh Hà
TPO - Cơ quan công an tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi chém một nam thanh niên tại xã Phượng Dực, Hà Nội.

anh-tam-giu.jpg
Hai đối tượng Huy, Triệu.

Ngày 21/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phượng Dực đã tạm giữ hình sự đối tượng Đào Văn Triệu (SN 1995, trú tại xã Phượng Dực) và Nguyễn Hà Huy (SN 1992, trú tại xã Hòa Xá) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, một đối tượng khác là Nguyễn Khắc Thắng (SN 1990, trú tại xã Hòa Xá) đang bị cơ quan công an triệu tập để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Trước đó, rạng sáng 14/4, cơ quan công an tiếp nhận tin báo về việc một nam thanh niên bị chém tại khu vực tỉnh lộ 429, xã Phượng Dực.

Ngay sau đó, Công an xã Phượng Dực đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức sơ cứu nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan công an xác định nhóm đối tượng liên quan gồm Triệu, Huy và Thắng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Thanh Hà
#Bạo lực và trật tự công cộng #Bắt giữ đối tượng gây án #Vụ chém tại xã Phượng Dực #Điều tra vụ việc bạo lực #An ninh và trật tự Hà Nội

