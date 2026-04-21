Cựu phó chủ tịch phường 'xào ke' cùng 2 nữ nhân viên khai gì?

TPO - Phạm Quang Thiện, cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông (cũ) khai, không thỏa thuận trước với đồng phạm về việc thanh toán chi phí để "xào ke" tại quán karaoke Hoàng Kim.

Xem xét hoàn cảnh gia đình đặc biệt

Ngày 21/4, Hội đồng xét xử cho phép 32 bị cáo phạm tội “mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm” trong vụ án xảy ra tại quán karaoke – nhà nghỉ Hoàng Kim (xã Thanh Trì, Hà Nội) được nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Trên bục khai báo, bị cáo Phạm Quang Thiện (cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ) cho hay, qua thời gian bị tạm giam và tại phiên tòa, bị cáo đã nhận thấy vi phạm của mình là đáng bị đưa ra xét xử. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình đặc biệt vì đã ly hôn, đến khi ra tòa mới biết vợ cũ vừa qua đời vì bệnh nan y, hiện còn mẹ già cần chăm sóc.

Cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm mong được hưởng khoan hồng để sớm trở về với gia đình, xã hội.

Bị cáo Lại Quốc Việt (người sử dụng ma túy cùng Thiện) thì nghẹn ngào, xin lỗi bố mẹ, vợ con. Nhiều bị cáo khác nói lời sau cùng đều xin Hội đồng xét xử khoan hồng.

Trước đó, trong phần xét hỏi, các luật sư hỏi bị cáo Lại Quốc Việt “tại biên bản hỏi cung ngày 13/10/2025, bị cáo Việt khai đã cùng Phạm Quang Thiện sử dụng ma túy tại quán Hoàng Kim, đồng thời cho rằng trước đó khoảng hai năm họ cũng từng đến đây?”. Tuy nhiên, bị cáo Lại Quốc Việt lại khai chỉ đến quán Hoàng Kim một lần duy nhất.

Thấy lời khai mâu thuẫn, luật sư đề nghị bị cáo làm rõ lời khai nào là chính xác? Bị cáo Lại Quốc Việt cho biết tại cơ quan điều tra, do không nhớ rõ nên đã khai chưa chính xác về việc đã từng đến quán trước đó hay chưa.

Sau đó, bị cáo Việt tiếp tục khẳng định tại tòa, lần đến quán Hoàng Kim ngày 8/6/2025 và bị cảnh sát bắt giữ là lần đầu tiên.

Trả lời thêm về việc “có hay không thỏa thuận chi phí trước khi đến quán?”. Bị cáo Việt khẳng định không có sự bàn bạc với bị cáo Phạm Quang Thiện. Hai bên chỉ có quan hệ quen biết ngoài xã hội, không phải cấp trên, cấp dưới.

Khi luật sư quay sang hỏi bị cáo Phạm Quang Thiện. Bị cáo Thiện xác nhận không có thỏa thuận trước về việc thanh toán chi phí tại quán Hoàng Kim.

Theo ông Thiện, người trả tiền là bị cáo Việt, còn ông ta không biết số tiền cụ thể. Khi đến quán, Thiện có mang theo một ít tiền nhưng không nhớ rõ bao nhiêu.

Cũng giống lời khẳng định của bị cáo Việt, ông Thiện cho rằng lần đến Hoàng Kim ngày 8/6/2025 là lần đầu tiên.

Lời khai phủ nhận "khởi xướng" việc tổ chức sử dụng ma túy

Trong cáo trạng thể hiện, ngày 7/6/2025, quán Hoàng Kim nhận khách vào thuê 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ, đều để sử dụng ma túy. Trong đó, tại phòng giữa tầng 3 khu nhà nghỉ, cơ quan tố tụng xác định bị cáo Phạm Quang Thiện (cựu Phó chủ tịch phường Phú Lãm) là người chủ mưu, rủ đối tượng Lại Quốc Việt (SN 1991, ở xã Hương Sơn, Hà Nội) đi sử dụng ma túy.

Viện Kiểm sát cho rằng, hai người thống nhất Lại Quốc Việt sẽ thanh toán tiền phòng và tiền mua ma túy trước, còn Thiện sẽ thanh toán cho Việt sau. Thực hiện theo sự thỏa thuận, Lại Quốc Việt đặt phòng, mua ma túy và gọi 2 nhân viên nữ là bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 2003, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và Hà Thị Hiền (SN 2000, ở xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) để phục vụ và sử dụng ma túy cùng Việt, Thiện.

Trong phòng, bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh là người lấy túi ma túy Ketamine đổ ra đĩa rồi dùng thẻ nhựa cùng bật lửa hơ nóng, “xào”, kẻ ra thành các đường nhỏ, mời Việt, Thiện và Hiền sử dụng. Còn bị cáo Hà Thị Hiền có hành vi nhiều lần cầm đĩa ma túy Ketamine mời cựu phó chủ tịch Phạm Quang Thiện.

Giai đoạn điều tra, bị cáo Phạm Quang Thiện khai do say nên không nhớ ai là người khởi xướng về việc đi “bay” tại quán Hoàng Kim. Ông Thiện khẳng định, giữa mình và bị cáo Việt chưa thỏa thuận về việc đóng góp tiền nhưng do Việt trả tiền trước nên nếu cần, ông sẽ chia đôi chi phí tiền phòng, tiền ma túy, tiền nhân viên.

Trong khi, bị cáo Lại Quốc Việt khẳng định chính Thiện là người khởi xướng rủ mình đi sử dụng ma túy. Việc gọi ma túy và nhân viên phục vụ đều được sự đồng ý của Thiện.