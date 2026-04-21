Không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc chuyển mưa dông

TPO - Dự báo từ khoảng chiều tối 22/4 đến ngày 23/4, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 23/4, miền Bắc chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh dưới 20 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng đêm 22/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối ngày 22/4 đến ngày 23/4, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 23/4, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Miền Bắc có thể đón mưa dông từ chiều tối và đêm 22/4.

Khu vực Hà Nội từ đêm 22/4 đến ngày 23/4 có mưa rào và rải rác có dông, từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh, từ ngày 23/4 đến ngày 24/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối ngày 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Quảng Trị, Huế cũng có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, trước khi đón không khí lạnh, ngày 22/4, Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Mưa dông đến sau một ngày nắng nóng nên nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, trên biển, từ gần sáng ngày 23/4, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.