Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc chuyển mưa dông

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo từ khoảng chiều tối 22/4 đến ngày 23/4, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 23/4, miền Bắc chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh dưới 20 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng đêm 22/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối ngày 22/4 đến ngày 23/4, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 23/4, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Miền Bắc có thể đón mưa dông từ chiều tối và đêm 22/4.

Khu vực Hà Nội từ đêm 22/4 đến ngày 23/4 có mưa rào và rải rác có dông, từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh, từ ngày 23/4 đến ngày 24/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối ngày 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Quảng Trị, Huế cũng có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, trước khi đón không khí lạnh, ngày 22/4, Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Mưa dông đến sau một ngày nắng nóng nên nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, trên biển, từ gần sáng ngày 23/4, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Nguyễn Hoài
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe