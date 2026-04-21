Người đàn ông đu dây điện, leo mái nhà, phá tài sản gây náo loạn đường phố

Nguyễn Dũng
TPO - Sau khi đập phá nhiều mái nhà và tài sản, người đàn ông tiếp tục leo lên dây cáp viễn thông bắc ngang đường, khiến người dân thót tim.

Clip người nghi ngáo quậy phá trên mái nhà khiến cả khu phố náo loạn.

Ngày 21/4, Công an phường An Phú Đông (TPHCM) đang lập hồ sơ, xác minh nhân thân và kiểm tra việc sử dụng chất kích thích đối với một người đàn ông có biểu hiện bất thường, gây rối trật tự và hủy hoại tài sản trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/4, người đàn ông khoảng ngoài 25 tuổi đi xe ôm đến đường Hà Huy Giáp. Sau khi vào một tiệm tóc xin đi vệ sinh, người này rời đi trong trạng thái không tỉnh táo, nghi “ngáo đá”, rồi bất ngờ leo lên mái nhà dân đập phá.

Đối tượng nghi ngáo đá cầm kéo đi trên mái nhà và phá hỏng nhiều tài sản của người dân.

Nhân chứng cho biết, người này cầm theo hai cây kéo, liên tục nhảy múa, la hét và phá hoại tài sản khiến người dân khu phố hoảng hồn. Nhiều người vội bế con nhỏ rời khỏi nhà để tránh nguy hiểm.

Tại một số căn nhà, đối tượng đạp hỏng cục nóng máy lạnh, bẻ ống nước, làm vỡ bồn chứa khiến nước tràn ra khắp nơi. Một số hộ dân cho biết bị thiệt hại lên đến hàng triệu đồng, phải thuê thợ sửa lại mái tôn và hệ thống nước.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú Đông phối hợp các lực lượng nhanh chóng có mặt, phong tỏa một đoạn đường Hà Huy Giáp để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà tiếp tục di chuyển qua nhiều nóc nhà, thậm chí leo lên hệ thống dây cáp viễn thông bắc ngang đường.

Đối tượng "làm xiếc" trên dây cáp gây náo loạn khu phố.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, khi đang đu trên dây cáp, người này bất ngờ buông tay, rơi từ độ cao hơn 3 mét xuống đất. Ngay lập tức, lực lượng chức năng khống chế đối tượng, đưa về trụ sở để làm việc.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

#ngáo đá #nóc nhà #đu dây cáp #bạo loạn #công an #TPHCM #thiệt hại tài sản #nhiễu loạn #ma túy

