Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Có gì trên tàu hàng Iran bị Mỹ thu giữ trên Vịnh Oman?

Minh Hạnh

TPO - Theo các nguồn tin an ninh hàng hải, tàu container Touska mang cờ Iran - bị lực lượng Mỹ khám xét và thu giữ hôm 19/4 - có khả năng chở những mặt hàng mà Washington cho là lưỡng dụng, có thể dùng cho quân đội.

Con tàu container cỡ nhỏ thuộc tập đoàn Vận tải biển Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRISL) đã bị khám xét ngoài khơi cảng Chabahar của Iran ở Vịnh Oman, theo dữ liệu theo dõi tàu trên nền tảng Marine Traffic.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, thủy thủ đoàn tàu Touska đã không tuân thủ lời cảnh báo lặp đi lặp lại của quân đội Mỹ trong suốt 6 giờ, và con tàu bị cáo buộc đã vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ.

Theo các nguồn tin an ninh giấu tên, quân đội Mỹ cho rằng con tàu có khả năng đang chở các mặt hàng lưỡng dụng, có thể được dùng cho cả mục đích quân sự và dân sự.

Thông tin chi tiết về những mặt hàng này chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ trước đó đã liệt kê kim loại, ống dẫn và linh kiện điện tử cùng nhiều mặt hàng khác là những mặt hàng lưỡng dụng có thể bị thu giữ.

Bộ Ngoại giao Iran chưa đưa bình luận về thông tin này.

Hình ảnh lực lượng Mỹ đổ bộ tàu Touska. (Nguồn: CENTCOM)

Quân đội Iran cho biết con tàu bị thu giữ khi đang di chuyển từ Trung Quốc. Tehran cáo buộc hành động của Mỹ là "cướp biển có vũ trang”, và tuyên bố sẵn sàng đối đầu với lực lượng Mỹ về "hành động gây hấn trắng trợn này". Tuy nhiên, các động thái đáp trả của Iran bị hạn chế bởi sự hiện diện của các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu.

Thủy thủ đoàn tàu Touska bao gồm một thuyền trưởng người Iran và các thành viên thủy thủ đoàn. Hiện không rõ toàn bộ thủy thủ đoàn có phải là công dân Iran hay không.

"Về số phận của thủy thủ đoàn tàu Touska, điều đó sẽ phụ thuộc vào quốc tịch của họ", Jennifer Parker - một nghiên cứu viên không thường trú tại Viện Lowy và là cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Úc - nói với CNN.

“Nếu đó là các thủy thủ người Ấn Độ hoặc Philippines, tôi cho rằng thủy thủ đoàn sẽ được đưa xuống tàu và hồi hương. Nếu thủy thủ đoàn là người Iran, họ có thể bị giam giữ, hoặc nếu có thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trên tàu, họ có thể bị giam giữ như tù binh chiến tranh”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 20/4 bày tỏ quan ngại về việc Mỹ "cưỡng chế chặn bắt" tàu chở hàng mang cờ Iran, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn một cách có trách nhiệm.

Reuters
#Mỹ #Iran #tàu chở hàng Iran #Vịnh Oman #eo biển Hormuz #Xung đột quân sự Trung Đông #Xung đột Mỹ - Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe